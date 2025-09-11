DEBRA Piel de Mariposa veranstaltet Wohltätigkeitstag

SDA MARBELLA. Donnerstag, 11. September 2025 Teilen

DEBRA Piel de Mariposa, bekannt als die Schmetterlingskrankheit-Stiftung, veranstaltet am Samstag, 20. September, einen Wohltätigkeitstag zugunsten von Menschen mit Epidermolysis Bullosa (EB) – einer seltenen, bislang unheilbaren Erkrankung. Auf dem Programm stehen ein Golfturnier im Aloha Golf Club sowie ein Charity-Dinner mit Live-Musik am Abend. Ziel der Aktion ist es, das Jahresgehalt einer spezialisierten Pflegekraft zu finanzieren, die betroffene Familien in ganz Spanien im Alltag unterstützt.

Menschen mit EB leiden unter einer extrem verletzlichen Haut. Bereits kleinste Berührungen können Blasen und schmerzhafte Wunden verursachen. Für viele gehören stundenlange Wundversorgungen zur täglichen Routine. Eine spezialisierte Pflegefachkraft ist daher unverzichtbar: Sie führt nicht nur komplexe Behandlungen durch, sondern begleitet Familien, berät sie im Alltag und schult medizinisches Fachpersonal, das mit der Krankheit oft nicht vertraut ist.

Das jährliche Golfturnier ist heute ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Veranstaltungskalenders von Marbella. Gespielt wird im Stableford-Einzelmodus. Die Anmeldung ist per E-Mail an golf@debra.es oder telefonisch unter 691 277 558 und 622 574 429 möglich.

Los geht es um 20.30 Uhr im Restaurant des Aloha Golf Clubs mit einem Charity-Dinner und Live-Musik der Band 'The Vintage Experience'. Neben kulinarischen Genüssen erwartet die Gäste eine Verlosung sowie eine Auktion mit exklusiven Preisen. Die Teilnahmegebühr liegt bei 80 Euro pro Person. Wer nicht persönlich teilnehmen kann, aber dennoch helfen möchte, hat die Möglichkeit, über das sogenannte 'Menü 0' symbolisch zu spenden. Reservierungen per E-Mail an pieldemariposa@debra.es oder butterflychildren@debra.es sowie telefonisch über die oben genannnten Kontakte möglich.