Der Koch aus einem Dorf in der Serranía de Ronda, der schon für einige der besten Fußballer der Welt gekocht hat

Antonio C. Rodríguez, im Hard Rock Hotel in Marbella.

Juan Soto Marbella Freitag, 16. Mai 2025 Compartir

Nur wenige Köche können einen so umfangreichen Lebenslauf mit illustren Gästen vorweisen. Haaland, Benzema, Courtois, Beckham, Joaquín, Dina-Ebimbe und Tanguy Nianzou sind nur einige der Stars, die diesem Koch aus der Provinz Málaga ihr Vertrauen geschenkt haben, um ihre Gaumen zu verwöhnen und ein wirklich tolles Essen zu genießen. Antonio C. Rodríguez, ein junger, in Gaucín geborener Koch, hat seine Karriere in der Welt des Fußballs aufgebaut. So sehr, dass er heute als der Koch der Fußballer bekannt ist.

Antonio hat seit 2007 in verschiedenen Küchen gearbeitet, als er zusammen mit seiner Mutter das Restaurant Tegueste im Dorf Gaucin eröffnete, das eine Mischung aus traditioneller andalusischer und kanarischer Küche (seine Mutter wurde dort geboren) bot. Zwei Jahrzehnte später und nachdem er in verschiedenen Restaurants in London, Dubai und Ibiza gearbeitet hatte, hat er seinen Sitz nach Marbella verlegt, wo er auch der Küchenchef des neuen Brunch-Service ist, den das Fünf-Sterne-Hotel Hard Rock im Sommer 2025 eingeführt hat.

Nach seinen ersten Restauranterfahrungen in seinem Heimatdorf in der Serranía de Ronda ging der Koch nach London, wo er bei Brindisa Spanish Foods, einer der bekanntesten spanischen Lebensmittelketten im Vereinigten Königreich, zu kochen begann. Dort lernte er José Pizarro kennen, den einflussreichsten spanischen Küchenchef in London, und wurde später Mitglied des Teams im Fine-Dining-Restaurant Aqua Shard, wo er zum ersten Mal mit Fußballspielern in Kontakt kam.

Trotz dieser ersten sporadischen Kontakte - er arbeitete auch für die Gebrüder Adriá - wandte sich Antonio in Marbella der Welt des Fußballs (und der Berühmtheiten im Allgemeinen) zu. Als er in einem angesagten Restaurant an der Costa del Sol arbeitete, setzte er Haaland und Joaquín an einen Tisch, was zur Aufnahme eines Videos führte, das sich weltweit verbreitete und seinen Namen auf die Fußballkarte brachte. «Es war ein Scherz, aber von diesem Moment an nahm meine Karriere eine radikale Wendung», sagt er.

Das Video, in dem Joaquín Haaland mitteilte, dass es für ihn bei Betis keinen Platz gibt, verbreitete sich wie ein Lauffeuer, da die Leute es auf ihren Handys teilten und Antonio dadurch bei den Mannschaftskameraden der beiden Spieler bekannt wurde. Seit diesem Moment, der nun zwei Jahre zurückliegt, gibt es kaum einen Fußballspieler, der Marbella besucht, ohne diesen Koch zu engagieren.

Obwohl er aus Gründen der Vertraulichkeit nicht allzu viele Details preisgibt, gesteht Antonio, dass er schon in einigen der luxuriösesten Villen an der Costa del Sol gekocht hat. Er hat nicht nur für Fußballer gekocht, sondern auch für andere Persönlichkeiten aus der Welt des Sports oder der Kultur wie den Formel-1-Piloten Niki Lauda und die gesamte Besetzung von The Hunger Games Mockingjay Part 2.

Anfangs kam der Kontakt mit den Berühmtheiten über Vermittler zustande, obwohl im Laufe der Zeit «jeder Fußballer, der nach Marbella zurückkommt, mich direkt anruft, weil ich gerne ein enges, familiäres Umfeld mit den Kunden schaffe».

Er stellt klar, dass «jeder Kunde anders ist», und eines seiner Markenzeichen ist, dass er sich ganz auf seine Kundschaft einstellt. Nachdem er in verschiedenen Ländern und in allen möglichen Restaurants gekocht hat, kann er mediterrane, französische, italienische oder asiatische Küche anbieten. «Ich koche für jeden Kunden ein exklusives Menü. Ich mag keine festen Menüs», sagt er.

Brunch während des Mercadillos

Da er in Marbella immer bekannter wurde, ist auch die Zusammenarbeit mit dem Hard Rock Hotel zustande gekommen. Den ganzen Sommer über wird er jeden Samstag das gastronomische Angebot von «El Brunch del Mercadillo» gestalten, einer Veranstaltung, die zeitgleich mit der Sommereröffnung des nahegelegenen Flohmarkts in Puerto Banús, einem der bekanntesten in Spanien, stattfindet.

Antonio sagt, mit dem Brunch wolle man den Gästen ein «ausgelassenes und unkonventionelles Erlebnis bieten, das dem Image des Hard Rock entspricht». Von 12 bis 15 Uhr können die Brunchgäste für 60 Euro (30 Euro für Kinder unter 12 Jahren) Barbecue, verschiedene Speisen, unbegrenzte Getränke mit einer großen Auswahl an Cocktails, Musik und Live-Unterhaltung genießen.

Auf der Speisekarte steht «ein bisschen von allem», von gegrilltem Fleisch über frisch zubereitete Pasta, Brioches, Eier Benedict, Trüffel-Omeletts, alle Arten von Obst, natürliche Säfte, Süßigkeiten und Desserts. «Wir stellen hohe und niedrige Tische auf, damit die Leute sich unter die Leute mischen, tanzen und sich amüsieren können».