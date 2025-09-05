Sur Deutsche

Wirtin Renate (M.) flankiert von DNCS-Damen. DNCS
Deutschsprachige Nachbarschaftshilfe Costa del Sol startet mit neuer Energie in den Herbst

Gabriela Berner

Marbella

Freitag, 5. September 2025

Nach der Sommerpause freuen sich die Mitglieder und Freunde der deutschsprachigen Nachbarschaftshilfe Costa del Sol auf ein baldiges Wiedersehen. Das für Donnerstag, 11. September geplante Treffen und alle folgenden werden wie schon das Sommerfest auf der einladenden Terrasse des deutschen Restaurants Lifepoint stattfinden. Achtung: neuerdings erst ab 18 Uhr.

Wie es die Gäste des Lokals am Waldrand gewohnt sind, werden Renate im Service und Uli in der Küche ihr Bestes tun, damit sich die gesellige Runde rundum wohlfühlen kann. Um Anmeldung wird gebeten unter: info@dncs.es oder 613 649 894 (Gabriela Roschinsky). Das Lifepoint findet man in Richtung Málaga fahrend nur wenige Meter hinter der Ausfahrt 1042 (Urb. Marbesa/Coto Correa).

