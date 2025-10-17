Die Einwohner von Marbella können die Luftqualität in Echtzeit überprüfen

José Carlos García Marbella Freitag, 17. Oktober 2025 Teilen

Die Einwohner von Marbella können jetzt Daten zur Luftqualität in Echtzeit abrufen. Diese Initiative ist dank der vier Umweltmessgeräte möglich, die Anfang September im historischen Zentrum der Stadt im Rahmen des Projekts zur Einführung der Umweltzone (ZBE) aufgestellt wurden.

Die Informationen können über einen QR-Code abgerufen werden, der auf Aufklebern, auf der städtischen Website und in einer nächsten Phase durch Plakate und Werbung an Wartehäuschen an Bushaltestellen verbreitet wird. Die Daten können direkt über diese Webadresse abgerufen werden: https://marbella1.cityconn.cloud/es/calidad-del-aire/detalles.

Auf der Website können nicht nur Informationen über den Luftqualitätsindex (AQI, ein Indikator, der verschiedene Schadstoffe zusammenfasst), sondern auch über Feinstaub (PM2,5, d. h. Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern, die tief in die Lunge eindringen können und in den Städten vor allem durch Verkehr, Heizung und Industrietätigkeiten verursacht werden) und ultrafeine Partikel (PM1,0, d. h. Partikel mit einem Durchmesser von weniger als einem Mikrometer, die für die Gesundheit der Atemwege besonders wichtig sind) abgerufen werden.

Die Daten wurden seit September gesammelt und werden die Zukunft der Umweltzone bestimmen.

Die Online-Informationen enthalten auch Daten über den Gehalt an Stickstoffdioxid (NO2), einem Gas, das bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe, z. B. in Fahrzeugen entsteht und zur Bildung von Smog beitragen kann.

Die Umweltmessgeräte erfassen Daten in einer Frequenz von 30 Sekunden. Diese Daten werden über einen Zeitraum von drei Monaten gesammelt und bilden die Grundlage für eine Reihe von Empfehlungen, die wiederum in die Gemeindeverordnung einfließen werden, die die Umweltzone von Marbella bestimmen wird.

Gute Werte im September

Bis September haben die Messgeräte positive Werte angezeigt, wobei alle Durchschnittswerte unter dem zulässigen Grenzwert lagen. Die gesammelten Informationen haben gezeigt, dass die flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) bei einem durchschnittlichen Index von 81,94 lagen, ein guter Wert, wenn man bedenkt, dass ein Wert von bis zu 100 für saubere Luft oder eine Verbesserung gegenüber dem letzten Durchschnitt steht. Der Index der Stickoxide (NOx), dessen Referenzwert 1 ist (typisch für gut belüftete Umgebungen und ohne Verbrennungsquellen) und dessen Skala bis 500 reicht, lag im Durchschnitt bei 3,23, mit Höchst- und Mindestwerten von 19,5 bzw. 1,5.

Die Durchschnittstemperatur im September lag bei 24 Grad Celsius, die relative Luftfeuchtigkeit bei 15,8 Prozent.

Bei Schwefeldioxid (SO2), einem Gas, das beim Betrieb von Kraftfahrzeugen entsteht und dessen gesundheitliche Auswirkungen ab einer Konzentration von 0,3 bis 2 ppm spürbar sind (Reizung des Rachens, Husten usw.), liegt der von den Umweltmessgeräten gemessene Durchschnittswert bei 0,18 und nur beim Höchstwert von 2,5 über dieser Schwelle. Bei SO2-Konzentrationen zwischen 2 und 10 ppm ist der Geruch leicht wahrnehmbar und führt zu einer stärkeren Reizung der Atemwege, was die Symptome bei Personen mit Vorerkrankungen wie Asthma verschlimmern kann.

Die durchschnittliche Temperatur lag bei 24 Grad Celsius, mit einem Maximum von 32,4 und einem Minimum von 15,2, während die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 89,2 und 63,15 Prozent lag, mit einem Durchschnitt von 15,8 Prozent.