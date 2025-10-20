Sur Deutsche

Die Stadträtin für Entwicklung, Rocío Díaz, und die Bürgermeisterin von Marbella, Ángeles Muñoz, haben die Arbeiten besucht. SUR
Straße von Marbella nach Istán fast fertig: Bauarbeiten sollen noch vor Jahresende abgeschlossen sein

Das Projekt, das von der Stadtverwaltung und der Regionalregierung kofinanziert wurde, hat ein Budget von 4,7 Millionen Euro

José Carlos García

Marbella

Montag, 20. Oktober 2025

Die Arbeiten an der Straße nach Istán sind bereits zu 80 Prozent fertiggestellt und werden bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Die Bürgermeisterin von Marbella, Ángeles Muñoz, und die andalusische Ministerin für Entwicklung, Raumordnung und Wohnungsbau, Rocío Díaz, haben die Arbeiten besichtigt, deren Budget sich auf 4,7 Millionen Euro beläuft und zu 60 Prozent von der Regionalregierung und zu 40 Prozent von der Stadtverwaltung kofinanziert wurde. Ziel ist die Modernisierung der regionalen Straße, die auch eine wichtige städtische Funktion erfüllt, indem sie zahlreiche Siedlungen und Einrichtungen der Gemeinde miteinander verbindet.

Die Bürgermeisterin betonte, dass es sich um „eine groß angelegte Maßnahme handelt, die sowohl aus Gründen der Mobilität als auch der Sicherheit notwendig ist«, und hob hervor, dass das Projekt die Schaffung eines Radwegs, eines Gehwegs und der Beleuchtung sowie eine vollständige Renovierung der Straße umfasst. «Diese Straße ist der tägliche Zugang zu Bildungszentren mit mehr als 1.000 Schülern und Studenten und wird täglich von mehr als 2.000 Fahrzeugen befahren, sodass ihre Verbesserung eine Priorität war», sagte die Bürgermeisterin, die sich für «das Engagement der Regionalregierung und ihre Beteiligung an einem Projekt bedankte, das mit Ernsthaftigkeit und einer hervorragenden Koordination zwischen den Behörden durchgeführt wird».

Ángeles Muñoz betonte, dass diese Aktion «ein Beispiel für die institutionelle Zusammenarbeit» sei und dass die Arbeiten «dem Ziel der andalusischen Landesregierung entsprechen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen». Sie wies auch darauf hin, dass die Ausführung der Arbeiten weitere Dienstleistungen erforderlich gemacht hat, die zu einer Erhöhung des ursprünglich vorgesehenen Budgets geführt haben. Díaz dankte der Bürgermeisterin und ihrem Team «für ihre ständige Bereitschaft, alle Kräfte zu bündeln», damit die Straße noch vor Jahresende in Betrieb genommen werden kann, «was eine hervorragende Nachricht für die gesamte Gemeinde ist».

