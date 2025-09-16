Justiz macht den Weg frei für die größte Stadtentwicklung Ojéns seit den 1980er Jahren

José Carlos García Ojén Dienstag, 16. September 2025 Teilen

Das Untersuchungsgericht Nr. 2 von Marbella hat die vorläufige Einstellung und Archivierung der strafrechtlichen Ermittlungen im Zusammenhang mit der Nutzung des öffentlichen Wasserguts in der Luxuswohnsiedlung Martín Palo Alto SL beschlossen, die das größte Stadtentwicklungsprojekt in Ojén seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts darstellt. Die gerichtliche Entscheidung basiert im Wesentlichen auf dem Bericht des Stadtarchitekten, der darauf hinweist, dass die ausgeführten Arbeiten „auf für die Bebauung geeignetem Boden« durchgeführt wurden, wie aus dem der SUR vorliegenden Beschluss hervorgeht, der von der Staatsanwaltschaft, die das Verfahren eingeleitet hatte, gebilligt wurde.

Der Bauträger Martín Palo SL hat bereits 250 Millionen Euro in die Realisierung der ersten Phase mit 300 Wohnungen investiert, und eine zweite Phase ist für weitere 260 Wohnungen geplant. Um die erste Phase abzuschließen, verhandelt das Unternehmen derzeit mit der andalusischen Wasserbehörde bezüglich der Bewässerung.

«Wenn wir die Unterstützung und die Zusammenarbeit mit dem Stadtrat haben, werden wir die Investitionen in Höhe von 450 Millionen abschließen.»

Die gerichtliche Entscheidung ist „ein entscheidender Schritt, der die Rechtssicherheit des Palo Alto-Projekts stärkt und bestätigt, dass der Bauträger seine Arbeit in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen und den höchsten Qualitätsstandards durchführt«, betonte das Unternehmen. Das Unternehmen versicherte, dass der Teilbebauungsplan für das Gebiet die Möglichkeit vorsah, bis zu 1.590 Wohneinheiten zu errichten, das Projekt jedoch auf nur ein Drittel reduziert wurde, wodurch sowohl die Bebaubarkeit als auch die Wohnungsdichte aufgegeben wurde.

«Die Exzellenz von Ojén-Marbella»

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Abweisung der Klage «einen Wendepunkt darstellt, der es uns erlaubt, mit Zuversicht und der Gewissheit in die Zukunft zu blicken, dass Ojén weiterhin ein Beispiel für eine ausgewogene Entwicklung und ein Generator von Möglichkeiten ist». Der Geschäftsführer des Bauträgers, Matías Villarroel, machte deutlich, dass Palo Alto bereit ist, mit Unterstützung und in Zusammenarbeit mit dem Rathaus von Ojén weitere 200 Millionen Euro in die Entwicklung des südlichen Teils des Sektors zu investieren und damit die Gesamtinvestition von 450 Millionen Euro in Ojén zu vervollständigen. «Die 300 Familien, die in Palo Alto leben und sich darüber freuen, in Ojén zu wohnen, generieren bereits heute wirtschaftliche Erträge für die Gemeinde, indem sie ihre Steuern zahlen, die örtlichen Dienstleistungsunternehmen nutzen und die Geschäfte in Ojén besuchen», betonte er.

Diese zweite Phase, so betont das Unternehmen, wäre «ein wichtiger Wachstumsmotor für die Gemeinde», indem Einnahmen aus Baugenehmigungen generiert und direkte und indirekte Arbeitsplätze geschaffen werden, sowohl im Baugewerbe als auch in Tätigkeiten, die mit dem Tourismus, den Dienstleistungen und dem lokalen Handel verbunden sind, und «außerdem würde so ein einzigartiges Spitzenprojekt an der Costa del Sol in der Umgebung von Ojén-Marbella vervollständigt werden».