Marbellas Nationalpolizei erhält neues Kommissariat im Zentrum von San Pedro

José Carlos García Marbella Freitag, 3. Oktober 2025

Die Stadtverwaltung von Marbella wird der Nationalpolizei ein neues Kommissariat mit einer Fläche von 400 Quadratmetern im Zentrum von San Pedro Alcántara, in der Avenida Marqués del Duero, zur Verfügung stellen. Der Stadtrat für öffentliche Sicherheit, José Eduardo Díaz, und der stellvertretende Bürgermeister von San Pedro, Javier García, haben die Initiative im Rahmen der Feierlichkeiten zum Schutzpatron der Polizei bekannt gegeben, die zum ersten Mal in der Geschichte in San Pedro stattfanden. Sie betonten, dass diese Maßnahme „die derzeit angebotenen Dienstleistungen erweitern und die Koordination« in diesem Bereich verbessern werde.

Die Räumlichkeiten werden als Bürgerbüro und für Ermittlungszwecke genutzt und in das städtische Videoüberwachungsnetz integriert, was „die Einsatzfähigkeit der Nationalpolizei stärken wird«, während die Nähe zu den Räumlichkeiten der örtlichen Polizei „eine größere Synergie zwischen beiden Polizeikräften begünstigen wird«. „Wir möchten uns für den täglichen Einsatz derjenigen bedanken, die für die Sicherheit sorgen, und diese Nähe zu den Bürgern fördern, indem wir moderne und an die aktuellen Bedürfnisse angepasste Einrichtungen zur Verfügung stellen«, betonte Díaz.

In diesem Zusammenhang erinnerte er an andere Maßnahmen, die die Regierung in San Pedro in jüngster Zeit im Bereich der Sicherheit ergriffen hat, wie die Einrichtung des Ausweis-Büros und die Übertragung eines Grundstücks von 3.000 Quadratmetern für den Standort künftiger Polizeieinrichtungen. García bemerkte seinerseits, dass die neuen Räumlichkeiten die bestehenden ergänzen werden. „Es handelt sich nicht um einen Ersatz, sondern darum, die Ressourcen zu erweitern, der Nationalpolizei mehr Sichtbarkeit zu verschaffen und ihre Präsenz im Herzen von San Pedro zu festigen«, erklärte der stellvertretende Bürgermeister von San Pedro.

«Sicherheit wird Tag für Tag mit viel Aufwand, mit Methoden und Engagement aufgebaut».

Der Tag des Schutzpatrons der Nationalpolizei wurde mit einer Messe und einer großen institutionellen Feier auf dem Kirchplatz begangen. In seiner Rede würdigte der Polizeichef von Marbella, José Manuel Rando, dass in diesem Jahr „unsere Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft mit Würde erfüllt wurde, indem wir eine deutliche Steigerung der polizeilichen Effizienz und eine deutliche Verringerung der schwerwiegenden Vorfälle erreicht haben«. Er dankte gleichzeitig der Stadtverwaltung für «ihre ständige Unterstützung, die es ermöglicht, die Sicherheit zu verstärken und die Stadt als sicheres Reiseziel zu festigen».

Abschließend betonte Díaz, dass „Sicherheit Tag für Tag mit viel Einsatz, Methoden und Engagement aufgebaut wird«, wobei er die „ausgezeichnete Zusammenarbeit der Nationalpolizei mit allen anderen Polizeikräften und insbesondere mit unserer örtlichen Polizei« hervorhob. „Ihr bildet ein einziges Team, und das ist die Garantie für gute, konstante und effiziente Arbeit, die sich in schnelleren Reaktionen und mehr Schutz für die Bürger niederschlägt«, erklärte er und würdigte die Arbeit des Polizeichefs „für seine Führungsqualitäten und seine Unterstützung, die entscheidende Faktoren für die Fortschritte sind, die wir heute anerkennen«.