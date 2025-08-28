Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Bezirksrätin Vanessa Ortiz de Zárate und Festivalorganisator José Miguel Macías posieren mit dem Plakat für die Veranstaltung im Espacio Polivalente in Nueva Andalucía. Josele
Bierfest

Nationale und internationale Craft-Biere beim Festival «Birra & Art» in Marbellas Ortsteil Nueva Andalucía

Die Veranstaltung mit gastronomischen und musikalischen Darbietungen beginnt am heutigen Donnerstag und dauert bis zum Sonntag

José Carlos García

Marbella

Donnerstag, 28. August 2025

Das städtische Mehrzweckgebäude Espacio Polivalente in Marbellas Ortsteil Nueva Andalucía beendet den Monat August mit der zweiten Ausgabe des Festivals «Birra & Art», das vom hueigen Donnerstag bis Sonntag von 19 Uhr bis 1 Uhr morgens stattfindet. Die Initiative bietet eine große Auswahl an nationalen und internationalen Craft-Bieren, begleitet von einem vielfältigen gastronomischen Angebot, Ständen mit Kunsthandwerk und jeden Abend Live-Musik.

Die Bezirksstadträtin Vanessa Ortiz de Zárate stellte die Veranstaltung vor und hob dabei deren Konsolidierung und Dynamik hervor. „Das Programm umfasst jeden Tag zwei Konzerte von Bands aus den Bereichen Rock, Pop oder Soul«, erklärte sie und hob dabei den familiären Charakter des Festivals hervor, das dieses Jahr am Freitag auch eine Hommage an Walt Disney für Kinder vorsieht. Außerdem erklärte sie, dass die Veranstaltung dank der Zusammenarbeit mit der Osterbruderschaft von Nueva Andalucía, die den Ausschank betreiben wird, auch einen solidarischen Aspekt hat.

Der Organisator des Festivals, José Miguel Macías, dankte der Stadtverwaltung von Marbella für «das Vertrauen, den Sommerkalender mit dieser ganz besonderen Veranstaltung abzuschließen». Er betonte, dass es sich um ein «sehr komplettes und vielfältiges Angebot handelt, mit hochwertigen Craft-Bieren, unter anderem aus Belgien, der Tschechischen Republik, Schottland und den Niederlanden, sowie einem gastronomischen Angebot, das von türkischen Köstlichkeiten und mexikanischer Küche bis hin zu lateinamerikanischen Gerichten und internationalen Cocktails reicht».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Frigiliana lädt zu seinem einzigartigen Festival der drei Kulturen ein
  2. 2 Pop und Techno beim Festival 90 Lovers in Torrox
  3. 3 Deutsche Feuerwehrleute haben in Spanien erfolgreich gegen Waldbrände gekämpft
  4. 4 «Außer Kontrolle geratene» Katzenkolonie verärgert Anwohner in Rincón de la Victoria
  5. 5 Villa 42 %u2013 ein verborgenes gastronomisches Kleinod
  6. 6 Deutsches Residentenpaar aus Benalmádena organisiert regelmäßig Familientreffen über Grenzen hinweg
  7. 7 Reisen unterm Regenbogen - LGBT-Agenturen in Spanien
  8. 8 Spielt nicht mit dem Feuer!
  9. 9 Die Hoffnung lebt
  10. 10 Ringwaden-Fischerei %u2013 ein in der Provinz Málaga vom Aussterben bedrohter Beruf

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Nationale und internationale Craft-Biere beim Festival «Birra & Art» in Marbellas Ortsteil Nueva Andalucía

Nationale und internationale Craft-Biere beim Festival «Birra &amp; Art» in Marbellas Ortsteil Nueva Andalucía