Nationale und internationale Craft-Biere beim Festival «Birra & Art» in Marbellas Ortsteil Nueva Andalucía

Das städtische Mehrzweckgebäude Espacio Polivalente in Marbellas Ortsteil Nueva Andalucía beendet den Monat August mit der zweiten Ausgabe des Festivals «Birra & Art», das vom hueigen Donnerstag bis Sonntag von 19 Uhr bis 1 Uhr morgens stattfindet. Die Initiative bietet eine große Auswahl an nationalen und internationalen Craft-Bieren, begleitet von einem vielfältigen gastronomischen Angebot, Ständen mit Kunsthandwerk und jeden Abend Live-Musik.

Die Bezirksstadträtin Vanessa Ortiz de Zárate stellte die Veranstaltung vor und hob dabei deren Konsolidierung und Dynamik hervor. „Das Programm umfasst jeden Tag zwei Konzerte von Bands aus den Bereichen Rock, Pop oder Soul«, erklärte sie und hob dabei den familiären Charakter des Festivals hervor, das dieses Jahr am Freitag auch eine Hommage an Walt Disney für Kinder vorsieht. Außerdem erklärte sie, dass die Veranstaltung dank der Zusammenarbeit mit der Osterbruderschaft von Nueva Andalucía, die den Ausschank betreiben wird, auch einen solidarischen Aspekt hat.

Der Organisator des Festivals, José Miguel Macías, dankte der Stadtverwaltung von Marbella für «das Vertrauen, den Sommerkalender mit dieser ganz besonderen Veranstaltung abzuschließen». Er betonte, dass es sich um ein «sehr komplettes und vielfältiges Angebot handelt, mit hochwertigen Craft-Bieren, unter anderem aus Belgien, der Tschechischen Republik, Schottland und den Niederlanden, sowie einem gastronomischen Angebot, das von türkischen Köstlichkeiten und mexikanischer Küche bis hin zu lateinamerikanischen Gerichten und internationalen Cocktails reicht».