Arbeiten an der Seniorenresidenz Trapiche del Prado in Marbella werden bald wieder aufgenommen

Die Stadtverwaltung von Marbella wird die Bauarbeiten an der öffentlichen Seniorenresidenz Trapiche del Prado vor Ende Oktober wieder aufnehmen. Die Arbeiten an diesem Gebäude werden wieder aufgenommen, nachdem „eine Reihe notwendiger Verbesserungen« für den „ordnungsgemäßen Betrieb und die Anpassung an die neuen Pflegebedürfnisse« in das Projekt aufgenommen wurden, die den neuen Zeitrahmen für die Fertigstellung des ersten öffentlichen Seniorenheims der zweitgrößten Stadt der Provinz Málaga auf Juli 2026 festgelegt haben.

Durch die Änderungen kann die Anzahl der Zimmer eines Projekts erhöht werden, das ursprünglich mit 40 Doppelzimmern (für 80 Personen) geplant war und nun um 28 weitere Zimmer auf 68 Zimmer erweitert wird. Darüber hinaus ermöglicht die Änderung des Projekts die Modernisierung der Einrichtungen und die Integration des Gebäudes Trapiche del Prado in die beiden Hauptgebäude der Residenz, „wodurch ein homogener, funktionaler und vollständig verbundener Raum entsteht«, wie die Stadtverwaltung betonte. „Dies ist ein entscheidender Schritt, um den Bewohnern eine höhere Qualität der Betreuung und eine komfortablere, modernere und barrierefreiere Umgebung zu garantieren«, so die Stadtverwaltung.

Das Grundstück wurde der Gemeindeverwaltung von Mateo Álvarez unter der Bedingung geschenkt, dass ein Seniorenzentrum gebaut wird. Die Arbeiten und die Ausarbeitung des Projekts wurden im Oktober 2022 für knapp 6,14 Millionen Euro an das Bauunternehmen Grulop 21 aus Granada vergeben und hatten eine Laufzeit von 15 Monaten. Die Arbeiten begannen im Januar 2023 und waren im Juli 2024 zu 70 Prozent abgeschlossen, kamen dann aber zum Stillstand.

Mittel der Regionalregierung und des Staates

In diesem Monat gab die Stadtverwaltung bekannt, dass sie von der Regionalregierung Andalusiens drei Millionen Euro für die neue Residenz erhalten werde, und letzte Woche teilte die Unterdelegation der Regierung mit, dass das Projekt in Marbella eines von sechs Tageszentren und Residenzen sei, die von der Zentralregierung in der Provinz finanziert werden. Marbella erhält aus der Staatskasse 2,79 Millionen Euro, was 45,49 Prozent der ursprünglichen Projektkosten (6,14 Millionen) entspricht.

Die Zentralregierung wird auch ein Wohnheim in Alhaurín de la Torre (3 Millionen) und Tageszentren in Cártama (1,2 Millionen), Fuengirola (1,16 Millionen) und Sierra de Yeguas (fast 745.000 Euro) sowie Einrichtungen für Demenzkranke im Zentrum El Buen Samaritano der Diözese Cáritas de Málaga (1,5 Millionen) finanzieren.