Diesen Aufruf hat die Nationalpolizei in den sozialen Netzwerken gestartet.
Dreijähriger Junge wird vermisst - zuletzt in Marbella gesehen

Das Nationale Zentrum für vermisste Personen des Innenministeriums bittet um Mithilfe bei der Suche nach Oliver P.

Donnerstag, 28. August 2025

Ein dreijähriger Junge mit blonden Haaren und hellen Augen, der auf den Namen Oliver hört, wird seit fast zwei Monaten vermisst, seit er zuletzt in Marbella gesehen wurde. Das Nationale Zentrum für vermisste Personen des Innenministeriums und die Nationalpolizei veröffentlichten sein Foto in den sozialen Netzwerken und bitten um Informationen über Oliver P., der drei Jahre alt, 85 Zentimeter groß, grauäugig und blond ist. Er wurde zuletzt am 4. Juli in Marbella gesehen und seither ist nichts über seinen Verbleib bekannt.

Das Nationale Zentrum für vermisste Personen bittet um Hinweise entweder über die Nationalpolizei (091) oder die Hotline für vermisste Kinder (116000).

