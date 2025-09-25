Wettbewerb der Schinkenschneider in San Pedro Alcántara: ein Teller Schinken für 5 Euro

SUR Marbella Donnerstag, 25. September 2025 Teilen

San Pedro Alcántara bereitet sich auf seine Feria zu Ehren seines Schutzpatrons vor und veranstaltet am Sonntag, 28. September, im Rahmen der Eröffnungsgala den 1. nationalen Wettbewerb der Schinkenschneider Concurso Nacional de Cortadores de Jamón La Villa zu Gunsten der Musikkapelle Maestro Ramón Mayen. Die Veranstaltung, die ab 11.30 Uhr auf dem Kirchplatz stattfindet, lockt mit dem attraktiven Preis von nur 5 Euro für einen Teller mit aufgeschnittenem Schinken.

An diesem ersten Wettbewerb nehmen einige der besten Schinkenschneider der Provinz teil, die regelmäßig an nationalen und internationalen Meisterschaften teilnehmen, darunter Quique Carrasco aus Fuengirola, Antonio Farfán aus Málaga, Salvador Gómez aus Don Benito, Roger Molina aus Benalmádena Costa, Rubén Narváez aus Málaga und Toño Rodríguez aus Casares Costa. Zweieinhalb Stunden lang bewertet die Jury unter anderem die Dicke und Größe der Scheiben, die Präsentation der Teller sowie Sauberkeit und Ordnung. Alle geschnittenen Schinkenteller werden für 5 Euro verkauft.

Der erste nationale Wettbewerb für Schinkenschneider „La Villa« wird vom Bürgermeisteramt und dem Festkomitee von San Pedro Alcántara, der Musikkapelle Maestro Ramòn Mayen und dem Schinkenschneider Miguel García organisiert.