Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Gastronomie

Wettbewerb der Schinkenschneider in San Pedro Alcántara: ein Teller Schinken für 5 Euro

Diesen Sonntag ab 11.30 Uhr findet auf dem Kirchplatz der 1. nationale Wettbewerb der Schinkenschneider statt

SUR

Marbella

Donnerstag, 25. September 2025

San Pedro Alcántara bereitet sich auf seine Feria zu Ehren seines Schutzpatrons vor und veranstaltet am Sonntag, 28. September, im Rahmen der Eröffnungsgala den 1. nationalen Wettbewerb der Schinkenschneider Concurso Nacional de Cortadores de Jamón La Villa zu Gunsten der Musikkapelle Maestro Ramón Mayen. Die Veranstaltung, die ab 11.30 Uhr auf dem Kirchplatz stattfindet, lockt mit dem attraktiven Preis von nur 5 Euro für einen Teller mit aufgeschnittenem Schinken.

An diesem ersten Wettbewerb nehmen einige der besten Schinkenschneider der Provinz teil, die regelmäßig an nationalen und internationalen Meisterschaften teilnehmen, darunter Quique Carrasco aus Fuengirola, Antonio Farfán aus Málaga, Salvador Gómez aus Don Benito, Roger Molina aus Benalmádena Costa, Rubén Narváez aus Málaga und Toño Rodríguez aus Casares Costa. Zweieinhalb Stunden lang bewertet die Jury unter anderem die Dicke und Größe der Scheiben, die Präsentation der Teller sowie Sauberkeit und Ordnung. Alle geschnittenen Schinkenteller werden für 5 Euro verkauft.

Der erste nationale Wettbewerb für Schinkenschneider „La Villa« wird vom Bürgermeisteramt und dem Festkomitee von San Pedro Alcántara, der Musikkapelle Maestro Ramòn Mayen und dem Schinkenschneider Miguel García organisiert.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung in Spanien dramatisch angestiegen
  2. 2 Mein Hund, dieses außergewöhnliche Wesen
  3. 3 Torrox sucht über 90-Jährige für große Senioren-Gala
  4. 4 Málaga und Rincón de la Victoria wollen die Staus auf der Schnellstraße A-7 beenden

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Wettbewerb der Schinkenschneider in San Pedro Alcántara: ein Teller Schinken für 5 Euro

Wettbewerb der Schinkenschneider in San Pedro Alcántara: ein Teller Schinken für 5 Euro