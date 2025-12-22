Eine Bar in Marbella bringt den «Dicken» aus León und hinterlässt einen Millionenregen unter ihren Kunden

José Carlos García Montag, 22. Dezember 2025 Teilen

Eine Bar in Marbella hat die Costa del Sol mit Millionen überschüttet, dank ihres Besitzers José Charro, der das Gewinnerlos der Weihnachtslotterie in der Gemeinde La Bañeza in León gekauft hat, da er aus einer nahe gelegenen Stadt stammt.

Es ist die 79.432 , von der Hunderte von Zehntellosen in der Bar El Leonés, im Stadtteil Las Palmeras in Marbella, verkauft wurden. José, der Besitzer, erklärte dieser Zeitung, dass diese Zahl bereits von seinem Vater gekauft wurde und dass er die Tradition seit 35 Jahren aufrechterhält. Der Preis wurde unter der Kundschaft der Kneipe, die zum größten Teil aus Arbeitern besteht, weit verbreitet. «Dies ist ein Arbeiterviertel, hier gibt es keine Millionäre; vielleicht gibt es jetzt welche», erklärte der Besitzer der Bar gegenüber dieser Zeitung. José stammt aus Quintana del Marco, einem Dorf mit nur 300 Einwohnern in der Nähe von La Bañeza: «Ich bin sehr glücklich, der Preis hat viele Menschen erreicht, die ihn brauchen», sagte er.

Nach Angaben des Eigentümers hatten sie gerade die Bar gekauft, die sie gemietet hatten, damit sein Sohn das Geschäft weiterführen konnte. Den ganzen Vormittag über wurde die Bar von Stammkunden besucht, die ihre Freude darüber teilten, einen guten Teil von El Gordo gewonnen zu haben.