Eine der exklusivsten Villen Spaniens zum Verkauf in Marbella: Das ist ihr Millionen-Dollar-Preisschild

Mittwoch, 9. April 2025 | Actualizado 16/04/2025 16:55h.

An der Goldenen Meile von Marbella, in der Urbanisation Sierra Blanca, wurde ein einzigartiges «Zu verkaufen»-Schild an einer Luxusimmobilie angebracht. Wie hoch ist der Preis? Setzen Sie Ihre Wetten. Hier sind ein paar Hinweise. Engel & Völkers, eines der weltweit führenden Premium-Immobilienunternehmen, ist sicher, dass es in Spanien wieder einmal neue Maßstäbe setzen wird. Bei der zum Verkauf stehenden Villa handelt es sich um die «Villa Bellagio», die in einer der begehrtesten Gegenden an der Costa del Sol liegt. Ein Objekt, das sich durch seine architektonische Einzigartigkeit und seine außergewöhnlichen Dimensionen auszeichnet, kombiniert mit preisgekröntem Design, modernster Technologie und dem Service eines Fünf-Sterne-Resorts. Wie viel wird verkauft? Für nicht weniger als 70 Millionen Euro. «Die Immobilie markiert ein Vorher und Nachher auf dem Ultraluxusmarkt in Spanien», betont die Immobilienagentur.

Wer es sich leisten kann, kommt in den Genuss eines majestätischen Anwesens, das in den «Beverly Hills von Marbella» und etwa 300 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Am imposanten Eingang empfängt Sie ein prächtiger, individuell gestalteter Springbrunnen, der vom berühmten Wasserspiel des Bellagio Hotels und Casinos in Las Vegas inspiriert wurde. Thomas Ajtony, Private Office Consultant bei Engel & Völkers Marbella, sagt: «Es definiert Luxus neu und übertrifft alle traditionellen Standards in Bezug auf Architektur, Dienstleistungen und Lage. Es ist eine der herausragendsten Residenzen in Spanien. Er erinnert daran, dass »dieses außergewöhnliche Anwesen eines der größten Privatgrundstücke in der Sierra Blanca ist und mit dem renommierten Macael Award für das beste Design 2022 (unter dem Namen Villa Ricotta II) ausgezeichnet wurde, eine Auszeichnung, die vom König und der Königin von Spanien verliehen wird«.

Und wie viele Zimmer hat es? Zunächst einmal sind es alles Suiten. Die vom spanischen Architekten Jesús del Valle entworfene Villa verfügt über dreizehn Suiten, von denen vier 40 Quadratmeter groß sind und sich im Hauptgeschoss befinden. Die übrigen acht Suiten sind jeweils 50 Quadratmeter groß und befinden sich im Obergeschoss.

5.507 Quadratmeter Wohnfläche dieser palastartigen Residenz mit dreizehn Suiten, Spa, Friseursalon, Kino, Bowlingbahn und Garage für 42 Autos.

Die untere Etage ist ganz der Entspannung und dem Wohlbefinden gewidmet, mit einem Spa, einem beheizten Innenpool mit handgefertigten Mosaiken, einem traditionellen Hammam, einer finnischen Sauna, einem voll ausgestatteten Fitnessraum, einem Massageraum und einem Friseur- und Maniküresalon. Außerdem verfügt es über eine große Terrasse mit einem 22-Meter-Schwimmbecken, von der aus Sie einen privilegierten Blick genießen können.

Das Immobilienbüro beschreibt die Villa Bellagio als «eine palastartige Residenz mit einer bebauten Fläche von 5.507 Quadratmetern, die auf dem größten Privatgrundstück der Gegend liegt, mit einem atemberaubenden Panoramablick auf das Mittelmeer und 22 Säulen, die bis zu acht Meter hoch sind». Im Inneren ist die auffällige geschwungene Doppeltreppe in der Eingangshalle ein Highlight, ebenso wie der Speisesaal für vierzehn Gäste, der durch eine 60 Quadratmeter große, hochmoderne Showküche mit High-End-Service und einen nicht minder luxuriösen Grillbereich im Freien ergänzt wird.

Freizeit ist eine weitere große Attraktion dieser Villa. «Das Innere der Villa ist auf unbegrenzten Genuss ausgelegt und hebt die Unterhaltung in eine andere Dimension», sagt Engel & Völkers. So verfügt die Villa über eine professionelle Kegelbahn, einen Billardraum mit Bar, ein Kino für 22 Personen, eine klimatisierte Ausstellungsgarage für die Sammlung von Kunst auf Rädern sowie eine Tiefgarage mit Platz für weitere 30 Fahrzeuge. Außerdem gibt es ein hochmodernes Hausautomatisierungssystem und Surround-Sound in jeder Ecke für ein einzigartiges sensorisches Erlebnis. Ein Ultra-Luxus für den kleinen Geldbeutel.