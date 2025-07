Five Guys soll La Canasta in Marbellas Zentrum ersetzen

Five Guys hat bislang drei Hamburger-Restaurants in der Provinz: eines in Málaga und zwei in Marbella.

Five Guys wird sich im Zentrum von Marbella niederlassen. Das amerikanische multinationale Gastro-Unternehmen wird in diesem Sommer ein neues Hamburger-Restaurant in der Avenida Ramón y Cajal, neben dem Parque de La Alameda, eröffnen. Die Lieblingskette des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama wird ein 363 Quadratmeter großes Lokal mit einer 85 Quadratmeter großen Terrasse an der Ecke zur Avenida Miguel Cano beziehen, das ein Jahrzehnt lang von La Canasta betrieben wurde.

Das neue Lokal bietet Platz für mehr als 100 Personen, und seine Eröffnung wird die Schaffung von mehr als 40 neuen Dauerarbeitsplätzen ermöglichen. Die freien Stellen sind derzeit noch nicht ausgeschrieben und werden kurz vor der Eröffnung über die eigenen Kanäle des Unternehmens annonciert.

Das Unternehmen hat gerade Plakate aufgehängt, die die bevorstehende Eröffnung ankündigen, während es die verschiedenen Genehmigungen eingereicht hat. Im Moment haben die Arbeiten noch nicht begonnen, und das genaue Datum der Eröffnung ist noch nicht bekannt, obwohl das Unternehmen die Eröffnung in diesem Sommer anstrebt.

Das von dem Unternehmen geplante neue Hamburger-Restaurant wird La Canasta ersetzen, eine Gruppe aus Málaga, die nun ihre erste Filiale in Marbella geschlossen hat. Das Unternehmen eröffnete die Filiale in diesem historischen Lokal im Juli 2015. Für die Eröffnung des Lokals, das an die Stelle der alteingesessenen Cafetería Marbella getreten ist, die jahrzehntelang ein beliebter Treffpunkt für Einheimische war, wählte die Gruppe damals in Zusammenarbeit mit dem hiesigen Geschäftsmann Ángel Mesa das Franchise-Modell.

Dritte Filiale in Marbella

Dies ist nun bereits die dritte Five Guys-Filiale, die in Marbella eröffnet wird, und die vierte in der Provinz Málaga. Die Kette gab ihr Debüt in Málaga im August 2021 mit der Eröffnung ihres ersten Burger-Restaurants im Einkaufszentrum McArthurGlen Designer Outlet neben der Plaza Mayor und eröffnete anschließend Filialen im Einkaufszentrum La Cañada und in Puerto Banús, beide in Marbella. Nach der Eröffnung dieser neuen Burger-Filiale möchte Five Guys in der Provinz auch in Zukunft weiter wachsen. So arbeitet das Unternehmen derzeit an der Eröffnung seines ersten Restaurants im Zentrum von Málaga.

Wie SUR erfuhr, hat die im US-amerikanischen Arlington (Virginia), gegründete Kette die Genehmigungen für eine Niederlassung im Herzen der Alameda Principal erhalten. Konkret plant das Unternehmen, sich auf Höhe der Hausnummer 6, neben Burger King, niederzulassen. Zuvor befand sich dort eine Franchise-Filiale von Pizza Hut.