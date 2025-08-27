Freiwillige Helfer beseitigen Müll in den Bergen der Sierra de las Nieves zur Verringerung der Gefahr von Waldbränden

Emma Pérez-Romera Ojén Mittwoch, 27. August 2025 Teilen

Eine Gruppe von etwa 20 Freiwilligen versammelte sich am Samstagnachmittag im Öko-Reservat Ojén, um gemeinsam die Wälder der Sierra de las Nieves zu säubern und so zu verhindern, dass Müll, Abfälle und Unrat einen Brand auslösen. Menschen aus verschiedenen Teilen Andalusiens waren angereist, um an der Aktion teilzunehmen.

Cristina kam aus Almuñécar (Granada) und Olivia und Claudia reisten aus Alhaurín an. Pedro aus Ojén konzentrierte sich sofort auf das Gebüsch auf dem Parkplatz als hohen Risikobereich, wo alles durch die heißen Auspuffrohre der Fahrzeuge in Brand geraten kann. Samuel aus Alameda, Tamara, Santiago und Eloy aus San Pedro Alcántara, Paqui aus Ronda, Óscar und Rosa aus Alhaurín, Alba aus Málaga und viele andere hatten ein klares Ziel: «Wir sind hier, um zu helfen und alles zu tun, was wir können, um aufzuräumen und zu verhindern, dass Brände das Öko-Reservat und einen Teil dieses Gebirgszugs zerstören».

Antonio Calvo, der das Öko-Reservat Ojén seit Jahren über Andalucía Ecotour S.L. verwaltet, sagte, dass die «immer länger andauernde Hitzewelle» die 150 im Reservat lebenden Tiere gefährdet.

«Letzten Donnerstag brach fünf Kilometer Luftlinie von hier in Monda, in der Sierra Canucha, ein Waldbrand aus. Die Umweltbeauftragten der Regionalregierung kommen dreimal pro Woche, um die Tiere zu füttern, aber sie räumen nicht auf, wie wir alle sehen können. Die Brandgefahr ist hoch, und durch die Anhäufung von trockenen Sträuchern, anorganischem Müll und Glas kann sich ein Feuer nach oben ausbreiten und das Refugio de Juanar erreichen, ohne dass jemand etwas dagegen tun kann», erklärt Calvo.

«Die Energie der Menschen ist der Treibstoff, der mich motiviert. Die Tatsache, dass die Menschen von so weit her kommen, um diese Tiere zu sehen, und voller Freude helfen, gibt mir die Kraft, für ein Projekt von ökologischem Wert und für den Schutz des natürlichen Erbes zu kämpfen», sagte Antonio Calvo.

Auf der anderen Seite des Zauns beobachteten etwa 30 Tiere, darunter Rehe, Steinböcke und Hirsche, die Freiwilligen. Unter ihnen war auch Manolo - ein Wildschwein, das vor Monaten verletzt im Reservat ankam und um das sich Antonio seither kümmert. Nach dreieinhalb Jahren warten sie alle geduldig auf die Wiedereröffnung dieses Naturschutzgebiets, um Wanderer, ob jung oder alt, dafür zu sensibilisieren, dass die Natur gepflegt und respektiert werden muss.