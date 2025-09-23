50 Autos werden bei der 13. Oldtimer-Schau von Marbella zu sehen sein

José Carlos García Marbella Dienstag, 23. September 2025 Teilen

In Marbella findet am 26. und 27. September die 13. Ausgabe der Oldtimer-Schau «Ciudad de Marbella» statt. Die Veranstaltung wird Sammler und Liebhaber aus ganz Spanien zusammenbringen, mit der Teilnahme von mehr als 45 Oldtimern, von denen einige über 100 Jahre alt sind. Das Programm beginnt am Freitag, 26. September, um 9.30 Uhr mit einer Ausfahrt vom Hotel Paloma Blanca zur Serranía de Ronda. Am Abend, um 20 Uhr, findet die offizielle Präsentation der Fahrzeuge auf dem Boulevard von San Pedro Alcántara statt, mit einer städtischen Route, die die Avenida Pablo Ruiz Picasso, die Calle Marqués del Duero und andere zentrale Straßen umfasst.

Am Samstag, 27. September, werden die Autos vom Hotel aus in Richtung Marbella fahren, vorbei an Nueva Andalucía und Puerto Banús. Um 11.30 Uhr werden sie über die Autobahn AP-7 ins Stadtzentrum einfahren und sich zum Paseo Marítimo begeben, wo sie vor dem Hotel El Fuerte ausgestellt werden, um der Öffentlichkeit präsentiert zu werden.

Während der Präsentation, die in San Pedro Alcántara stattfand, betonte der Bezirksbürgermeister von San Pedro, Javier García, dass «diese Ausstellung zu einem September-Klassiker geworden ist und viel mehr als nur eine Autoausstellung darstellt, sondern eine Manifestation der Liebe zur Geschichte des Automobils, der Mechanik und des Sammelns, die von Generation zu Generation weitergegeben wird». Er wies auch auf die touristische und kulturelle Dimension der Veranstaltung hin, die in strategischen Enklaven der Stadt stattfindet und Besucher aus verschiedenen Teilen des Landes anzieht.

Auf der Veranstaltung werden ein Ford A aus den 1920er Jahren und Klassiker von Marken wie Rolls Royce, Lincoln, Mercedes und Jaguar zu sehen sein

Der Präsident des Clubs für historische Fahrzeuge der Costa del Sol, José Luis Arredondo, erklärte, dass «die Ausstellung Modelle aus der Zeit vor 1965 zeigen wird, darunter hundertjährige Fahrzeuge wie ein Ford A aus den 1920er Jahren und Klassiker von Marken wie Rolls Royce, Lincoln, Mercedes und Jaguar, viele davon Cabriolets, die außerhalb dieser Art von Veranstaltung nur schwer zu sehen sind».

Arredondo betonte, dass «diese Veranstaltung aufgrund des Alters und des Erhaltungszustands der Fahrzeuge eine der besten in Andalusien ist». Der Organisator der Veranstaltung hat auch den partizipativen Charakter der Ausstellung hervorgehoben. Pepe Romero, Mitglied des Organisationskomitees, sagte: «Wir erwarten eine große Anzahl von Anwohnern, da dies eine einzigartige Gelegenheit ist, echte automobile Perlen in einer familiären und festlichen Atmosphäre zu genießen». Er bedankte sich auch für die Unterstützung des Rathauses und der kooperierenden Einrichtungen, die es ermöglichen, «eine Veranstaltung fortzusetzen, die von Jahr zu Jahr an Bedeutung gewinnt», wie er betonte.