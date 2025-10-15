Geistig Verwirrter sticht Mann auf offener Straße in Marbella nieder und flüchtet in eine Kirche

María José Díaz Alcalá Marbella Mittwoch, 15. Oktober 2025 Teilen

Die Nationalpolizei hat einen mit zwei Messern bewaffneten Mann in einer Kirche in Marbella verhaftet, wohin er sich geflüchtet hatte, nachdem er einen anderen Mann niedergestochen hatte.

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Dienstag nach 15 Uhr in der Calle Serenata, als Nachbarn einen Streit mit einem Messer mitten auf der Straße bemerkten: Eine Person stach auf eine andere ein und flüchtete dann.

Er entkam jedoch nur knapp 300 Meter weit. Der Angreifer flüchtete in die Pfarrkirche Divina Pastora in der Avenida Europa, wo die Sicherheitskräfte eintrafen. Der Priester der Kirche sprach gerade mit dem mindestens mit einem Messer bewaffneten Mann, der kein Hemd trug und allem Anschein nach geistig verwirrt war, um ihn zu beruhigen und von seinem Verhalten abzubringen.

In diesem Moment nahmen die Polizeibeamten den Mann fest und verhafteten ihn. Obwohl der Pfarrer versicherte, dass der Mann ein Stammgast in der Kirche war und noch nie in eine Gewalttat verwickelt war, behaupten einige Anwohner, dass sie ihn vor ein paar Tagen mit einem Messer auf der Straße gesehen hatten.