Gipfeltreffen bei ChefsForChildren

DIETMAR FÖRSTER BENAHAVÍS. Freitag, 2. Mai 2025

Bei der siebten Ausgabe von ChefsForChildren trafen sich am Montag die großen Meister der spanischen Küche im Hotel Anantara Villa Padierna in Benahavís mit 150 Kindern zu einem unvergesslichen Tag. Unter dem Motto 'Gesund essen macht Spaß' nahmen die Köche an pädagogischen Aktivitäten und Kochworkshops mit Kindern mit Typ-1-Diabetes der Stiftung DiabetesCERO und mit Schülern der örtlichen Schulen Daidín und Atalaya teil und verdeutlichten so auf spielerische und gemeinsame Weise die Bedeutung einer gesunden Ernährung.

Am Abend kamen die mehr als 65 mit Michelin-Sternen dekorierten Spitzenköche beim Galadinner im Patio des Hotels zusammen und teilten den Tisch mit den zahlenden Gästen. Traditionsgemäß kreierten die besten Herdzauberer der Provinz Málaga ein Degustationsmenü mit ganz besonderen Gerichten, die großen Anklang fanden. Da das Hotel bis zum Ende der Veranstaltung nur mit Notstromaggregaten funktionierte, mussten die Küchenteams bei der Zubereitung auf Kerzenlicht zurückgreifen und damit unter erschwerten Bedingungen arbeiten.