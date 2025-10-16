Grünes Licht für die Sanierung des emblematischen Hotels Incosol in Marbella

José Carlos García Marbella Donnerstag, 16. Oktober 2025 Teilen

Zweiundfünfzig nach der viel beachteten Eröffnung und mehr als dreizehn Jahre nach seiner Schließung steht das legendäre Hotel Incosol kurz vor seiner Wiedereröffnung. Der Stadtrat von Marbella genehmigte am Dienstag die Lizenz für die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung des Gebäudes, was eine Anfangsinvestition von 87,41 Millionen Euro bedeutet. Es wird jedoch erwartet, dass es zu einer Änderung des Projekts kommen wird und sich die Kosten auf mehr als 150 Millionen Euro belaufen werden.

Das ursprüngliche Konzept der Einrichtung eines Fünf-Sterne-Hotels, das gleichzeitig eine Gesundheitsklinik ist, wird beibehalten. Nach Angaben der Bürgermeisterin von Marbella, Ángeles Muñoz, wird es über 168 Zimmer verfügen, von denen 140 für medizinische Zwecke und 28 für den Hotelbetrieb vorgesehen sind. Das Hotel wird über Bereiche für Ästhetik, Wellness, Gesundheit und Langlebigkeit verfügen, in denen fortschrittliche Techniken angewandt werden, in einem Gebäude, das zudem intelligent und nachhaltig sein wird.

An dem Projekt zur Wiedereröffnung des Incosol, das im April 2023 im Real Casino de Madrid vorgestellt wurde, wird seit Jahren gearbeitet. Tatsächlich ist die am Dienstag vom Stadtrat genehmigte Lizenz bereits die dritte Genehmigung, die die Stadtverwaltung von Marbella erteilt hat, damit dieses „emblematische Hotel, das sich der Gesundheit verschrieben hat«, wie Muñoz es ausdrückte, wieder seine Türen öffnen kann. Die erste Genehmigung betraf die Asbestsanierung, die zweite den Abriss des Innenbereichs des Gebäudes, da die Struktur des Gebäudes erhalten bleiben soll, um „die Essenz und den Geist« des alten Incosol zu bewahren. Bevor mit den Arbeiten begonnen werden kann, müssen die Bauträger zunächst das Ausführungsprojekt vorlegen. Die Dauer der Arbeiten wird auf 18 bis 24 Monate geschätzt.

Auf einem 47.000 Quadratmeter großen Grundstück in der Urbanisation Río Real wird das neue Incosol über 21.300 Quadratmeter für den Gesundheitsbereich, 6.100 Quadratmeter für ein Fünf-Sterne-Hotel und weitere 34.000 Quadratmeter für Freiflächen, Grünflächen und einen Swimmingpool verfügen

Die Bürgermeisterin begrüßte die Umsetzung dieses „strategischen Projekts«, das „eine Ikone Marbellas wiederbeleben und die Führungsrolle der Stadt als Referenzziel für Wellness und fortschrittliche Medizin stärken wird«, ebenso wie im Bereich der Luxushotels, wo Marbella bereits die andalusische Stadt mit den meisten Fünf-Sterne-Hotels ist. „Die Stadt wird sehr bald einen neuen weltweiten Maßstab im Hotel- und Gesundheitssektor setzen, da es sich um eine groß angelegte Investition handelt, die Arbeitsplätze schaffen und internationale Talente anziehen wird, wodurch die Positionierung der Marke Marbella in diesem Bereich gestärkt wird«, betonte die Bürgermeisterin.

„Mit dieser Maßnahme treiben wir weiterhin ein Stadtmodell voran, das auf Qualität, Innovation und der Schaffung von Möglichkeiten basiert«, versicherte die Bürgermeisterin, die bekräftigte, dass „dieses ehrgeizige Projekt die Essenz des Incosol wiederherstellt, einer Einrichtung, die Teil der Geschichte der Stadt ist. Incosol wird modernisiert, um auch in Zukunft eine Ikone zu bleiben«.

Von Marquis zum Grafen

Das Hotel wurde vom Marquis von Villaverde, Cristóbal Martínez-Bordiú, Kardiologe, Chirurg und Schwiegersohn von Francisco Franco, gefördert und am 6. April 1973 vom damaligen Staatschef eingeweiht. Hinter dem Projekt zur Wiedereröffnung steht ein weiterer Aristokrat: der Graf von San Fernando de Peñalver, Pelayo Cortina Koplowitz. Der dritte Sohn von Alberto Cortina und Alicia Koplowitz ist alleiniger Geschäftsführer von Global Zalaca SL, dem Unternehmen, dem die Stadtverwaltung die Baugenehmigung erteilt hat. Er leitet gleichzeitig den Investmentfonds Ilanga Investments, der die Immobilie erworben hat.

Am 17. April 1973 wurde Stewart Granger, der Star aus «König Salomons Minen», der erste Gast des Hotels. Ihm folgten unter anderem Fürst Rainier von Monaco und Fürstin Grace Kelly, Sean Connery, Camilo José Cela, König Fahd und, wie von Joaquín Sabina in einem seiner Lieder verewigt, eine Berühmtheit mit dem Nachnamen Onassis: «Cris, Cris, Cristina, betreibt ein Büro am Pool des Incosol». Das «Büro» von Onassis und all den anderen schloss seine Pforten unter dem Namen Incosol Hotel Medical Spa am 1. April 2012, als es nach einem freiwilligen Insolvenzverfahren in den Besitz von Inmobiliaria Amuerga überging.