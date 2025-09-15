Hochmoderne Asphaltierung für die Küstenautobahn zwischen Fuengirola und Marbella

Ignacio Lillo Fuengirola Montag, 15. September 2025 Teilen

Auf der Autobahn der Costa del Sol (AP-7) wurden diese Woche die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn auf dem 29 Kilometer langen Abschnitt zwischen Fuengirola und Marbella aufgenommen. Die Arbeiten, die von der Konzessionsgesellschaft Ausol durchgeführt werden, begannen am 9. September und werden drei Monate dauern. Im Juni wurde bereits die Fahrbahn zwischen Marbella und Estepona (24 Kilometer Länge) erneuert.

Neben der Verbesserung der Verkehrssicherheit und des Fahrerkomforts besteht die wichtigste Neuerung darin, dass diese Arbeiten mit einem neuen Material durchgeführt werden: kaltem Mikroagglomerat. So werden auf der gesamten Strecke der AP-7 zwischen den beiden Gemeinden zwei Schichten dieses Materials auf die bestehende Deckschicht aufgetragen.

Die Vorteile dieser Technik liegen in der schnellen Ausführung und Inbetriebnahme bei gleichzeitiger Minimierung der Auswirkungen auf den Verkehr während der Arbeiten, da die Straße zu keinem Zeitpunkt vollständig gesperrt werden muss. Darüber hinaus werden im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen mit Heißasphalt der CO2-Fußabdruck, die Gasemissionen und der Verbrauch natürlicher Ressourcen reduziert.

Die angewandte Lösung erfordert kein Abfräsen (Abtragen der alten Deckschicht), sodass kein Abfall in Form von Schutt anfällt. «Wir verwenden ein modernes, leistungsfähiges und bewährtes Deckschichtmaterial», erklärte Juan Marchini, Generaldirektor von Ausol. «Dank dieser Arbeiten können wir die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, indem wir die Haftung der Reifen und die Reibung der Oberfläche deutlich erhöhen», fügte er hinzu.

Der Verkehr wird von Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr nur auf der Fahrbahn eingeschränkt, auf der gerade gearbeitet wird.

Außerdem werden die Fahrbahnmarkierungen neu aufgetragen. Diese Arbeiten erfordern eine Gesamtinvestition von fast 3,8 Millionen Euro, die von der Konzessionsgesellschaft getragen wird, und werden laut Ausol zu einer Verbesserung der Qualität und Sicherheit für die Nutzer der Autobahn an der Costa del Sol führen.

Zeitplan für Fahrbahnsperrungen

Es ist wichtig zu betonen, dass die Autobahn AP-7 zu keinem Zeitpunkt für den Verkehr gesperrt wird. Um die Arbeiten zu ermöglichen, muss jedoch der Verkehr auf der jeweils von den Arbeiten betroffenen Fahrspur von Montag bis Freitag zwischen 7 und 20 Uhr eingeschränkt werden.

Jede Woche werden verschiedene Fahrspuren mit einer Länge von in der Regel nicht mehr als drei Kilometern in Angriff genommen, die entsprechend ausgeschildert werden. Der Generaldirektor weist darauf hin, dass diese Arbeiten nicht nachts durchgeführt werden können, da die Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen die Qualität des neuen Belags beeinträchtigen, und betont, wie wichtig es ist, die Beschilderung zu beachten, um die Sicherheit der Nutzer und der Arbeiter zu gewährleisten.

Darüber hinaus hat Ausol den Zeitplan für die Arbeiten so gewählt, dass diese genau zu dem Zeitpunkt beginnen, an dem der Verkehr der Sommersaison zurückgeht, und die Arbeiten vor der Weihnachtszeit abgeschlossen sein werden, bevor der Fahrzeugverkehr wieder zunimmt.