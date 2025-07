Hohe Parkgebühren in der Altstadt von Marbella erschweren das Einkaufen

María Albarral Montag, 14. April 2025 Compartir

«Wir werden durch die Einkäufe der Touristen gerettet, denn die Einwohner von Marbella ziehen es vor, in das Einkaufszentrum La Cañada zu gehen, anstatt die überhöhten Preise der Parkplätze zu bezahlen.» So beschrieb einer der Ladenbesitzer in der Altstadt die Situation. «Wenn man einen Nachmittag beim Einkaufen verbringt und die Hälfte seines Budgets für das Parken ausgeben muss, ist es logisch, dass man nicht kommt», fügt er hinzu.

So liegt der am häufigsten anzutreffende Preis bei 4,30 Euro pro Stunde, etwa im Mercado, La Pesquera und Centro de Marbella. Am günstigsten ist das Parkhaus an der Avenida del Mar, wo 60 Minuten 2,50 Euro kosten. Die Preise für das Parken bei Francisco Norte variieren hingegen je nach Tageszeit. Am teuersten ist es zwischen 10 und 15 Uhr, wenn die Preise 5,50 Euro pro Stunde erreichen. Dies ist der teuerste Parkplatz in der Umgebung.

Diese Situation beunruhigt die Geschäftsleute, die Marbella mit Orten wie Mijas oder Estepona vergleichen, wo man für einen Euro pro Tag sein Auto parken kann. «Es geht nicht nur um diejenigen, die zum Einkaufen kommen, sondern auch um die Angestellten, die Probleme haben, zur Arbeit zu kommen, weil die öffentlichen Verkehrsmittel überfüllt sind», sagt eine Verkäuferin, die von Benalmádena nach Marbella zur Arbeit pendelt. «Wenn ich mit dem Auto kommen könnte, würde ich viel Zeit sparen», fügt sie hinzu.

Um die Situation zu entschärfen, hat die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Verband der Händler und Gewerbetreibenden der Altstadt von Marbella (Acoprocamar) mehrfach Kampagnen zur Förderung des Handels beschlossen. Die letzte dieser Vereinbarungen zwischen den Händlern des Zentrums und dem Parkhaus-Betreiber Telpark sah eine Stunde freies Parken für Kunden vor, die in den angeschlossenen Geschäften für mehr als 10 Euro einkauften. Nach Ansicht der befragten Unternehmen haben diese Maßnahmen jedoch nicht ausgereicht, um die Auswirkungen der hohen Parkpreise wettzumachen.

Öffentliche Verkehrsmittel

Eine weitere Maßnahme der Stadt im Bereich der Mobilität, die den Konsum in der Altstadt erleichtern soll, ist der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel. So sind die Busse in Marbella für die in der Stadt gemeldeten Personen kostenlos.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 82.208 sogenannte Mobilitätskarten ausgestellt, und es wurden 6,4 Millionen Fahrten registriert. Auf der anderen Seite beträgt der Preis für nicht registrierte Personen 1,18 Euro pro Fahrt. Mit dieser Maßnahme will die lokale Regierung mehr Fahrzeuge auf der Straße vermeiden und einen nachhaltigeren Verkehr fördern.

Dennoch wird aus Gewohnheit das Auto benutzt, um etwa Einkäufe leichter transportieren zu können. Dies ist nach wie vor ein Nachteil für die Ladenbesitzer im Zentrum, die zu einer «Mäßigung» der Preise in diesen Bereichen aufrufen.