Investoren für die Sanierung des Klosters La Trinidad in Marbellas Altstadt gesucht

«Wir werden weiterhin versuchen, Mittel zu finden, wo immer es nötig ist, und in der Zwischenzeit werden wir das Monument so weit wie möglich mit all unseren Möglichkeiten erhalten, damit es sich nicht weiter zerfällt». Mit diesen Worten erklärte der Sprecher der Stadtverwaltung von Marbella, Félix Romero, die Situation, in der sich das Kloster La Trinidad befindet. Die Kontroverse brach in der Karwoche aus. Die Einsatzkräfte stützten das historische Gebäude aufgrund von Rissen in der Fassade und sperrten die Calle Viento ab, vor allem im Hinblick auf die Feierlichkeiten der Passionszeit. «Es handelt sich um ein Gebäude von großem Wert für die Stadtverwaltung und uns Bürger», sagte der stellvertretende Bürgermeister, der erklärte, dass «wir es auf der Grundlage eines Berichts der Feuerwehr gesichert haben, weil es sich um eine Straße handelt, in der besonders zu dieser Jahreszeit viel Betrieb herrscht».

Die Stadtverwaltung ist daher offen für Initiativen und Finanzierungen, sowohl öffentlicher als auch privater Art, um diesen im Herzen der Stadt gelegenen Raum aufzuwerten. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass das von der Stiftung des Museums für Architektur und modernes Design (MAD) vorgestellte Projekt zur Sanierung des Kulturgebäudes als Museumsraum nicht vorangekommen ist, obwohl eine Vereinbarung mit der lokalen Verwaltung unterzeichnet wurde und das Projekt mit einer voraussichtlichen Investition von 1,8 Millionen Euro bereits auf dem Tisch liegt.