Konzert mit italienischem Duo beim deutschsprachigen Lions Club Marbella

Gabriela Berner Marbella Sonntag, 21. September 2025

Der deutschsprachige Lions Club Marbella lässt an seinen monatlichen Freundschaftstreffen und besonderen Events gern auch Nichtmitglieder teilhaben. So auch diesmal, am Donnerstag, 25. September, um 19.30 Uhr im Hapimag Marbella. Mit Essenza - Il Divo Tribute wartet auf die Gäste ein echter musikalischer Genuss mit einem köstlichen italienischen Antipasti-Büffet aus der Hapimag-Küche.

Der Preis für Konzert und Büffet beläuft sich auf 25 Euro (ohne Getränke).Anmeldungen nur noch bis Montag, 22. September, bei marbellalionsclub@gmail.com.