Konzert mit italienischem Duo beim deutschsprachigen Lions Club Marbella
Event findet am 25. September im Hapimag Marbella - Anmeldungen bis Montag erforderlich
Gabriela Berner
Marbella
Sonntag, 21. September 2025
Der deutschsprachige Lions Club Marbella lässt an seinen monatlichen Freundschaftstreffen und besonderen Events gern auch Nichtmitglieder teilhaben. So auch diesmal, am Donnerstag, 25. September, um 19.30 Uhr im Hapimag Marbella. Mit Essenza - Il Divo Tribute wartet auf die Gäste ein echter musikalischer Genuss mit einem köstlichen italienischen Antipasti-Büffet aus der Hapimag-Küche.
Der Preis für Konzert und Büffet beläuft sich auf 25 Euro (ohne Getränke).Anmeldungen nur noch bis Montag, 22. September, bei marbellalionsclub@gmail.com.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.