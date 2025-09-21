Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Essenza - Il Divo Tribute. Archiv
Konzert

Konzert mit italienischem Duo beim deutschsprachigen Lions Club Marbella

Event findet am 25. September im Hapimag Marbella - Anmeldungen bis Montag erforderlich

Gabriela Berner

Marbella

Sonntag, 21. September 2025

Der deutschsprachige Lions Club Marbella lässt an seinen monatlichen Freundschaftstreffen und besonderen Events gern auch Nichtmitglieder teilhaben. So auch diesmal, am Donnerstag, 25. September, um 19.30 Uhr im Hapimag Marbella. Mit Essenza - Il Divo Tribute wartet auf die Gäste ein echter musikalischer Genuss mit einem köstlichen italienischen Antipasti-Büffet aus der Hapimag-Küche.

Der Preis für Konzert und Büffet beläuft sich auf 25 Euro (ohne Getränke).Anmeldungen nur noch bis Montag, 22. September, bei marbellalionsclub@gmail.com.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Die durchschnittliche Rente liegt in der Provinz Málaga bei 1.375 Euro und zählt zu den niedrigsten Spaniens
  2. 2 Grenzzaun in Gibraltar wird im Januar abgerissen
  3. 3 Fünfzig von Ochsen und Traktoren gezogene Wagen bei der Wallfahrt von Torremolinos
  4. 4 In Algarrobo, Málaga und Casarabonela kann man Geschichte live erleben
  5. 5 Es ist offiziell: An diesem Tag wird Arnold Schwarzenegger auf der San Diego Comic-Con Málaga sein
  6. 6 Merz zögert bei Israel-Sanktionen - Sánchez dafür
  7. 7 Mit Eseln gegen die Flammen im spanischen Nationalpark Doñana
  8. 8 El Borge feiert sein Fest rund um die Rosinenproduktion
  9. 9 Kreuz aus Deutschland auf der Sagrada Familia von Barcelona vor Vollendung
  10. 10 Casabermeja veranstaltet ein Fest rund um die Ziege

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Konzert mit italienischem Duo beim deutschsprachigen Lions Club Marbella

Konzert mit italienischem Duo beim deutschsprachigen Lions Club Marbella