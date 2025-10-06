Mann wegen Schießerei in Marbella verurteilt - Opfer benötigte 220 Tage zur Genesung

Europa Press Marbella Montag, 6. Oktober 2025 Teilen

Das Gericht von Málaga hat einen Mann verurteilt, weil er bei einer Schießerei in der Stadt Marbella im Jahr 2014 einen anderen Mann verwundet hatte. Auslöser war ein Streit mit dem Sohn des Opfers, der sich zuvor vor einer Diskothek in der Gemeinde ereignet hatte. Er wurde wegen Körperverletzung und illegalen Waffenbesitzes zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

Dies geht aus dem von der Nachrichtenagentur Europa Press eingesehenen Urteil der Dritten Kammer von Málaga hervor, in dem es als erwiesen erklärt wird, dass der Angeklagte Stunden zuvor vor einer Diskothek in Marbella mit dem Sohn des Geschädigten gestritten hatte und danach mit zwei weiteren nicht identifizierten Personen auf die Suche nach ihm ging.

In dem Urteil heißt es, dass die drei Männer in einem Fahrzeug zu seiner Wohnung fuhren und der Angeklagte dort zusammen mit den anderen nicht identifizierten Personen, die ihn begleiteten, aus dem Auto ausstieg und die gesuchte Person fand, die zusammen mit seinem Vater aus dem Wohnblock kam, in dem er wohnte.

Daraufhin begannen Vater und Sohn, sie zurechtzuweisen, woraufhin ersterer zu fliehen begann und der Angeklagte zusammen mit einem seiner Begleiter «in der Absicht, ihre körperliche Unversehrtheit anzugreifen, mit zwei Waffen das Feuer auf den Vater eröffnete und zahlreiche Schüsse in die Luft abgab», so das Gericht.

Nach Angaben des Gerichts gelang es dem Angeklagten, das Opfer mit einem Schuss in den Unterkörper zu treffen, als es auf den Eingang seiner Wohnungstür zuging, und traf es am linken Bein.

Die von den Beamten der Nationalpolizei durchgeführte Inspektion ergab, dass mehr als 25 Schüsse abgegeben wurden, die meisten davon aus ein und derselben Waffe, möglicherweise einer Maschinenpistole unbekannter Bauart, obwohl es scheint, dass drei verschiedene Waffen bei der Schießerei benutzt wurden.

Verurteilung und Entschädigung

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte infolge dieser Ereignisse dem anderen Mann zwei Schussverletzungen am Bein zugefügt hat, die eine medizinische Erstversorgung und eine anschließende medizinische und chirurgische Behandlung erforderten und deren Heilung insgesamt 220 Tage in Anspruch nahm.

Aufgrund dieser Tatsachen wurde er wegen schwerer Körperverletzung und eines weiteren Verbrechens des illegalen Waffenbesitzes zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und einem fünfjährigen Kontakt- und Annäherungsverbot gegenüber dem Opfer verurteilt. Außerdem wurde er zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 15.000 Euro verurteilt, die der Angeklagte bereits vor der Verhandlung gezahlt hatte.

Die Verurteilung erfolgte mit dem Einverständnis des Angeklagten mit der geänderten Anklage der Staatsanwaltschaft in der Hauptverhandlung, in der der Angeklagte den Sachverhalt zugab. Zuvor hatte der Geschädigte ausgesagt, dass der Angeklagte ihm vor der Verhandlung 15.000 Euro als Entschädigung gezahlt hatte, so dass der strafmildernde Umstand der Schadenswiedergutmachung zur Anwendung kam.

Darüber hinaus fand die mündliche Verhandlung elf Jahre nach den Ereignissen statt, so dass der mildernde Umstand der unangemessenen Verzögerung auch bei der Begehung beider Straftaten gegeben war. Ebenso wurde die Vollstreckung der Strafe für einen Zeitraum von drei Jahren ausgesetzt, unter der Bedingung, dass der Verurteilte in dieser Zeit keine neue Straftat begeht.