Manuel Carrasco entschuldigt sich bei den Besuchern für den monumentalen Stau bei seinem Konzert in Marbella

Sie waren auf dem Weg zu einem ihrer Lieblingsstars und steckten in einem Stau fest, aus dem es kein Entrinnen gab. Es gab kilometerlange Staus, Menschenschlangen am Rande der Autobahn und eine weit verbreitete Empörung über das Chaos, das das Konzert von Manuel Carrasco im Rahmen des Oasis Marbella Festes (OMF) am Donnerstag, dem 14. August, verursachte. Nun hat sich der Künstler selbst für die Rückschläge bei seinen Fans entschuldigt: «Für uns ist es das Wichtigste, dass man, wenn man zu einem Konzert kommt, die Musik und den Moment genießen kann. Deshalb möchten wir uns entschuldigen, wenn etwas nicht so gelaufen ist, wie wir es erwartet haben», sagte er in den sozialen Medien.

Der Künstler bedankte sich für die „Energie«, mit der das Publikum sein Konzert in Marbella miterlebt hatte, räumte jedoch ein, dass für viele „die Erfahrung nicht so angenehm war, wie sie hätte sein sollen: komplizierte Zugänge, schlechte Sicht auf das Gelände und einige Unannehmlichkeiten, die wir überhaupt nicht gerne sehen«. „Ich spüre die bittersüße Stimmung einiger, auch wir haben sie gespürt, und es tut uns sehr leid, denn es stimmt, dass viel Arbeit und Liebe in alles gesteckt wurde«, fügte er hinzu.

Manuel Carrasco hat auf Instagram versichert, dass ein Künstler, wenn er sich bereit erklärt, an einem Veranstaltungsort aufzutreten, „davon ausgeht, dass die entsprechenden Bedingungen hinsichtlich Barrierefreiheit und Sichtbarkeit gegeben sind«. Trotzdem hat der Sänger betont, dass „viele von euch eine schlechte Erfahrung gemacht haben und wir nicht wegschauen wollen«. „Das Einzige, was wir versprechen können, ist, dass wir weiterhin auf jedes Detail achten werden, damit ihr immer das bestmögliche Erlebnis mit nach Hause nehmt. Denn das habt ihr verdient.«

Zwei Stunden im Stau

Mehr als 30.000 Menschen kamen, um den aus Huelva stammenden Künstler in der Finca de la Caridad in San Pedro Alcántara zu sehen. Die Show zog so viele Menschen an, dass die A7 und die AP7 völlig verstopft waren. In den sozialen Netzwerken hagelte es in den folgenden Stunden immer wieder Kritik. Die Anwesenden waren sich einig: «Die Veranstalter waren nicht darauf vorbereitet, ein Konzert dieser Größenordnung durchzuführen».

Das Hauptproblem, das sich zeigte, war das der Mobilität. Viele Autobahnbenutzer standen mehr als zwei Stunden im Stau, um in das Gebiet zu gelangen, zusätzlich zu den Staus, die sich auf der Straße entlang der Costa del Sol bildeten. Das Gleiche geschah auf der Autobahn. Die Autos blieben stehen und kamen nicht voran. «Ich wohne in San Pedro und war auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Als ich sah, dass es auf der A7 einen Stau gab, nahm ich die Mautstraße, und ich weiß nicht, was schlimmer war. Die Autos bewegten sich nicht und ich war sehr verzweifelt. So etwas habe ich noch nie gesehen», sagte José Sánchez, einer der Betroffenen, gegenüber der SUR.