Marbella erneuert Vereinbarung mit TelparK: 12 Stunden Parken ab 1,99 Euro

José Carlos García Marbella Dienstag, 9. September 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Marbella hat die Kooperationsvereinbarung mit dem Unternehmen Telpark erneuert, um Bürgern, Touristen und Händlern das Parken zu erleichtern und den Einkauf und Konsum in den Restaurants der Stadt zu fördern. Der Stadtrat für Verkehr, Félix Romero, stellte diese Initiative vor, die das Parken zu einem Sondertarif ab 1,99 Euro für 12 Stunden ermöglicht, je nach gewählter Einrichtung, und die in diesem Jahr eine neue 30-prozentige Ermäßigung für das Aufladen von Elektrofahrzeugen bis zum 31. Dezember für diejenigen beinhaltet, die die sogenannten «Multipass»-Gutscheine erwerben.

Romero erinnerte daran, dass diese Vereinbarung seit drei Jahren besteht, «entstanden aus dem Engagement der Plattform der Kaufleute und Hoteliers von Marbella, zusammen mit der Stadtverwaltung und dem oben genannten Unternehmen« und dass auch der Tourismussektor davon profitieren wird.

Die «Multipass»-Gutscheine, die im Laufe der Jahre mehr als 3.500 Nutzer hatten, können bis zum 30. Dezember erworben werden. Die Kosten für das Parken wurden fast um die Hälfte gesenkt. Der Preis für das Parkhaus Paseo Marítimo Marbell Center beträgt 1,99 Euro für 12 Stunden, während der Preis für das Parkhaus Terrazas de Marbella 2,79 Euro und für das Parkhaus Central Market 2,99 Euro beträgt, so José María Fayos, Direktor der Region Süd von Telpark.