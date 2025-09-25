Marbella gibt grünes Licht für neues Fünf-Sterne-Hotel

JOSÉ CARLOS GARCÍA Marbella Donnerstag, 25. September 2025 Teilen

Ikos Resorts, die auf Luxus-All-inclusive-Angebote spezialisierte Hotelkette, wird eine neue Anlage in Marbella eröffnen. Die Stadtverwaltung hat grünes Licht für die vollständige städtebauliche Entwicklung des Gebiets Polígono de Actuación de Alicate Nummer 11 (PA.AL-11) in Pinomar gegeben, das den Bau einer neuen Anlage durch das griechische Unternehmen vorsieht, die mit fünf Sternen bewertet werden soll. Das neue Resort wird neben der städtebaulichen Entwicklung des restlichen Gebiets entstehen, dessen Grundstücke als Wohngebiet ausgewiesen sind, wie SUR aus kommunalen Quellen erfahren hat.

Das griechische Unternehmen besitzt bereits ein Hotel in der Nähe von Marbella, das Ikos Andalusia, das sich neben dem Strand von Guadalmansa in Estepona befindet. Dieses im Mai 2021 eröffnete Hotel wurde bei den Travellers' Choice Awards 2024 von Tripadvisor als 'Bestes Familienhotel der Welt' und 'Bestes Hotel Spaniens' ausgezeichnet.

Das neue Fünf-Sterne-Resort in Marbella wird auf dem Gelände des ehemaligen Marbella Playa errichtet, das das griechische Unternehmen von der andalusischen Gruppe Hoteles Playa erworben hat und das bereits von der Kette über die vor knapp fünf Jahren zur Entwicklung des Projekts gegründete Gesellschaft Ikos Marbella Pinomar Propco abgerissen wurde. Das neue Projekt wird laut Angaben der Stadt eine Investition von 120 Millionen Euro und die Schaffung von tausend Arbeitsplätzen zwischen der Bauphase und dem Betrieb des Hotels mit sich bringen.

Das Ziel ist, dass das neue Fünf-Sterne-Resort 2028 in diesem Teil von Pinomar eröffnet wird, dessen vollständige städtebauliche Entwicklung nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen durch die Stadt beginnen wird.

Drittes Hotel in Spanien

Das Hotel wird über 340 Zimmer mit exklusivem und innovativem Design verfügen, darunter Suiten mit Terrassen und privaten Pools direkt am Strand. Auch wird es laut den ursprünglichen Plänen der Hotelkette ein umfangreiches Premium-Gastronomieangebot und ein exklusives Spa geben.

Dieses Hotel wird nach dem Hotel in Estepona und der Eröffnung des Ikos Porto Metro auf Mallorca im Jahr 2023 das dritte Hotel der Kette in Spanien sein, und das griechische Unternehmen beabsichtigt, in den nächsten Jahren ein oder zwei weitere Hotels in Spanien zu eröffnen. Vorerst wird es 2026 auf Kreta das sechste Resort in seinem Heimatland eröffnen, nach den fünf Resorts auf Korfu, Kos und Chalkidiki.

Mit diesem Schritt im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung dieses Sektors von Pinomar gelingt es der Kette, eine Anlage in einem mit Luxus verbundenen Reiseziel wie Marbella zu eröffnen. Bislang erfolgte diese Verbindung über das erwähnte Ikos Andalusia, das mit dem Standort Marbella-Estepona wirbt.