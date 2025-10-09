Marbella investiert 2,8 Millionen Euro in die Modernisierung des Kongresszentrums

José Carlos García Marbella Donnerstag, 9. Oktober 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Marbella hat mit den Umbauarbeiten am Messe- und Kongresszentrum Adolfo Suárez begonnen, um es in eine moderne, barrierefreie und energieeffiziente Einrichtung zu verwandeln. Die Bürgermeisterin, Ángeles Muñoz, betonte, dass derzeit Arbeiten zur Abdichtung des Gebäudedachs durchgeführt werden.

Diese Maßnahme verfügt über ein Budget von 2,3 Millionen Euro im Rahmen des Plans für Wiederaufbau, Transformation und Resilienz (PRTR), der von der Europäischen Union (Next Generation) finanziert wird. Hinzu kommt eine weitere halbe Million Euro, die von der Tourismusabteilung des Rathauses bereitgestellt wird. Insgesamt werden 2,8 Millionen Euro in die Modernisierung investiert.

Nach Angaben von Muñoz wird ein einziges 4.000 Quadratmeter großes Paneel installiert, auf dem eine große Anzahl von Solarpaneelen angebracht wird, um die Einrichtung energieeffizient zu machen. Außerdem werden die gesamte Beleuchtung und die Klimaanlage ausgetauscht sowie die endgültige Verkleidung des Gebäudes, damit das Regenwasser aufgefangen und in eine Reihe von Tanks geleitet werden kann, um es zu speichern und die angrenzenden Gärten zu bewässern, führte Muñoz aus.

Der Kongresspalast wird weiterhin in Betrieb bleiben

Die Bürgermeisterin wies darauf hin, dass es kompliziert sei, die Arbeiten durchzuführen, weil der Kongresspalast bis auf Weiteres in Betrieb bleiben wird, mit dem damit verbundenen Aufwand für die Koordinierung von Veranstaltungen, die in vielen Fällen bereits zugesagt waren, um weiterhin die besten Dienstleistungen anzubieten. Als Beispiele nannte sie Tanzveranstaltungen, Schulungen und Workshops zur Verkehrssicherheit im Oktober, mehrere Verbandsmessen im November sowie den Kongress des Weltverbandes der Tourismusstädte, Konferenzen und Marbella Cuida.

Muñoz betonte, dass Marbella bei der letzten Ausschreibung für europäische Fördermittel zu den „am besten bewerteten« Gemeinden gehörte. „Marbella hat 11,95 Millionen Euro für die Finanzierung so wichtiger Einrichtungen wie die neue Bibliothek in San Pedro Alcántara erhalten, für einen Mehrzweckraum in Nueva Andalucía für Jugendliche, Senioren sowie Bildungsmaßnahmen mit einem Budget von 2 Millionen Euro. Außerdem für die erste Phase des Sportzentrums Guadaiza, für das insgesamt 12,2 Millionen Euro erforderlich sind, oder die Stadterneuerung der Calle Coclé mit einer Investition von 600.000 Euro«, führte sie aus. Darüber hinaus werden Maßnahmen zur Nachhaltigkeit und zur Unterstützung benachteiligter Familien gefördert.