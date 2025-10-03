Sur Deutsche

Plakat zur Ankündigung des Tags der offenen Tür bei der örtlichen Polizei von Marbella. SUR
Marbella veranstaltet Tag der offenen Tür mit Führungen bei Polizei und Feuerwehr

Die Initiative soll den Einwohnern die tägliche Arbeit der Fachleute näherbringen, die für die Sicherheit und den Schutz in der Gemeinde sorgen

José Carlos García

Marbella

Freitag, 3. Oktober 2025

Das Rathaus von Marbella hat im Rahmen der Europäischen Woche der lokalen Demokratie ein Programm mit Führungen durch die Einrichtungen des lokalen Polizeipräsidiums und der Feuerwache gestartet. Die Initiative zielt darauf ab, den Bürgerinnen und Bürgern die tägliche Arbeit der Fachleute, die für die Sicherheit in der Gemeinde sorgen, näherzubringen, und bietet eine lehrreiche Erfahrung und die Möglichkeit zur Teilnahme für alle Altersgruppen.

Die Führungen finden am 4. Oktober, um 11 Uhr in der Feuerwache und am 10. Oktober, um 17 Uhr im örtlichen Polizeipräsidium statt. Sie dauern jeweils etwa eine Stunde und haben eine begrenzte Teilnehmerzahl. Die Anmeldung ist kostenlos, aber obligatorisch, und kann über das Formular auf der Website der Stadt vorgenommen werden. Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben, bis die vorgesehene Teilnehmerzahl erreicht ist.

Im Hauptquartier der lokalen Polizei haben die Teilnehmer die Möglichkeit, normalerweise nicht zugängliche Bereiche wie den Kontrollraum zu besichtigen und aus erster Hand mehr über die täglich eingesetzten Überwachungs- und Kommunikationssysteme zu erfahren. Außerdem können sie die Fahrzeugflotte und die technische Ausrüstung besichtigen und erfahren, wie die Beamten ihre tägliche Arbeit koordinieren, um Ordnung, friedliches Zusammenleben und Verkehrssicherheit in der Stadt zu gewährleisten.

Die Feuerwache wird ebenfalls eine Führung durch ihre Einrichtungen anbieten, bei der die Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich mit der Ausrüstung und den Einsatzfahrzeugen vertraut zu machen. Bei der Besichtigung wird gezeigt, wie die Feuerwehrleute sich darauf vorbereiten, bei Bränden, Verkehrsunfällen oder Rettungseinsätzen schnell zu handeln, wobei der Schwerpunkt auf dem ständigen Training und der technischen Vorbereitung liegt, die ihre Arbeit erfordert. Darüber hinaus geben die Fachleute praktische Tipps zur Prävention, die in Notfällen entscheidend sein können.

Diese Aktivitäten richten sich an Familien, Jugendliche und Erwachsene, die daran interessiert sind, die Arbeitsweise der Sicherheits- und Rettungsdienste von Marbella kennenzulernen. Darüber hinaus reiht sich diese Initiative in die zahlreichen Aktivitäten und Kampagnen ein, die beide Abteilungen regelmäßig organisieren, um den Bürgern ihre Arbeit näherzubringen, wie z. B. Schulbesuche, Tagungen mit verschiedenen Gruppen oder die kürzlich in der Stierkampfarena von Marbella abgehaltene Polizeiausstellung, die Hunderte von Anwohnern zu einer praktischen Vorführung der Arbeit der Beamten versammelte.

Mit diesem Vorschlag verstärkt die Stadtverwaltung das Programm der Europäischen Woche der lokalen Demokratie, die von der Abteilung für Bürgerbeteiligung koordiniert wird und bis zum 14. Oktober stattfindet. Neben diesen Führungen finden auch Nachbarschaftstreffen in den Stadtteilen, Schulaktivitäten, ein Malwettbewerb für Kinder und eine Veranstaltung zum 40-jährigen Jubiläum der Europäischen Woche der lokalen Demokratie statt. Alle Informationen und der Zugang zu den Anmeldeformularen sind auf der Website der Gemeinde zu finden.

