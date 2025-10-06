Marbella schließt die umfassende Renovierung des Fußballplatzes Juan José Almagro ab

José Carlos García Marbella Montag, 6. Oktober 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Marbella hat die vollständige Renovierung des Fußballplatzes im Komplex Juan José Almagro in San Pedro Alcántara abgeschlossen und damit einen weiteren Schritt bei der Sanierung der Sportanlagen in der Gemeinde getan. Die Bürgermeisterin Ángeles Muñoz hat die Anlage besucht und betont, dass dort fünf Vereine und mehr als 1.200 Kinder trainieren, was diese Verbesserungen „zu einer wesentlichen Maßnahme macht, um der intensiven Nutzung gerecht zu werden«.

Muñoz wies darauf hin, dass die Maßnahme, für die rund 400.000 Euro investiert wurden, den vollständigen Austausch des Rasens durch einen Rasen von höchster Qualität auf einer Gesamtfläche von mehr als 6.500 Quadratmetern sowie die Modernisierung des Bewässerungssystems umfasst, als auch die Tribünen neu gestrichen, die Tore verbessert und neue Schutzbereiche eingerichtet wurden, wie dies auch auf dem Platz Serrano Lima in Marbella geschehen ist.

Die Arbeiten für den neuen Platz in Guadaiza befinden sich derzeit in der Ausschreibungsphase und werden 2026 beginnen.

«Das Ziel ist es, unsere Einrichtungen weiterhin in einem erstklassigen Zustand zu erhalten und neue Einrichtungen zu fördern, die die Lebensqualität verbessern, insbesondere für junge Menschen, die täglich Sport treiben», sagte die Bürgermeisterin. Muñoz wurde vom stellvertretenden Bürgermeister von San Pedro Alcántara, Javier García, und dem Stadtrat von San Pedro Alcántara, Lisandro Vieytes begleitet. Sie wies darauf hin, dass bereits an der Erneuerung des Rasens des Fußballplatzes 5 des Estadio Municipal Antonio Naranjo gearbeitet werde, nachdem dies vor dem Sommer bereits bei den anderen Anlagen dieser Art geschehen ist.

Sie fügte hinzu, dass die Ausschreibung für den neuen Sportplatz in Guadaiza, dessen Bauarbeiten im nächsten Jahr beginnen sollen, kurz vor dem Abschluss steht, und betonte, dass diese Maßnahmen „das Engagement der Stadtverwaltung für den Breitensport und die Förderung einer gesunden Lebensweise der Bürger untermauern«.