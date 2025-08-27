Stadt Marbella will mit Überwachungskameras eine ordnungsgemäße Müllentsorgung erzielen

José Carlos García Marbella Mittwoch, 27. August 2025 Teilen

Das Rathaus von Marbella hat die Kontrollen der örtlichen Polizei bei der Abfallentsorgung verstärkt und wird die Informationen des in der ganzen Stadt installierten Kameranetzes nutzen, um Verstöße gegen die Verordnungen für Sauberkeit und Zusammenleben zu ermitteln, so der Sprecher der Stadtverwaltung, Felix Romero, nach der Sitzung des Gemeinderats.

Zu Beginn des Jahres hat die Ortspolizei die Überwachungsarbeit intensiviert, um diese Art von Verhalten aufzudecken. In den ersten fünf Monaten des Jahres wurden mehr Anzeigen ausgestellt als im gesamten Jahr 2024. «Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, denn es gibt immer mehr Praktiken, die nicht den Vorschriften entsprechen, wie z. B. das Abladen von Müll zu unerlaubten Zeiten, das Entsorgen nicht in den Containern und an anderen als den ausgewiesenen Orten, das Entsorgen des Mülls im falschen Container, das Abladen von Schutt oder das Zurücklassen von Haushaltsgegenständen», sagte Romero.

Bild und Fahrpläne

Die vom Kameranetz gelieferten Informationen werden es ermöglichen, diese Art von Verstößen aufzudecken und zu identifizieren, die «das Zusammenleben der Bürger beeinträchtigen, dem Image der Stadt schaden und die städtischen Ressourcen belasten», erklärte der Stadtrat.

Die Abfallentsorgung ist von April bis Oktober zwischen 20 und 23 Uhr und in der übrigen Zeit von 19 bis 23 Uhr möglich. Für wiederverwertbare Abfälle wie Verpackungen und Pappe gibt es keine zeitliche Begrenzung, und auch Glas kann den ganzen Tag über entsorgt werden, außer zwischen 22 Uhr und 8 Uhr morgens, um Lärmbelästigungen zu vermeiden.