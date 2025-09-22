Marbella und San Pedro feiern den Welt-Tourismustag mit kostenlosen Konzerten

José Carlos García Marbella Montag, 22. September 2025 Teilen

Marbella und San Pedro Alcántara werden am 27. September mit zwei kostenlosen Konzerten bei Kerzenschein den Welt-Tourismus-Tag begehen. Die Generaldirektorin für Tourismus, Laura de Arce, die gemeinsam mit ihrem Amtskollegen in San Pedro, Rubén Sánchez, die Veranstaltung präsentierte, betonte, dass „es sich um ein ganz besonderes Ereignis handelt, um einen Ausdruck der Dankbarkeit sowohl gegenüber unseren Bürgern als auch gegenüber den Besuchern an diesem so wichtigen Tag, der es wert ist, gefeiert zu werden«. Sie erinnerte daran, dass diese Initiative im vergangenen Jahr «ein großer Erfolg war».

„Wir haben uns dafür entschieden, die Räumlichkeiten zu vergrößern, damit mehr Menschen diese Veranstaltung genießen können«, erklärte De Arce und betonte, dass „es sich um eine verdiente Ehrung in einem Jahr handelt, in dem die Stadt hervorragende Ergebnisse in diesem Sektor erzielt und an Qualität und Rentabilität gewonnen hat«.

Beide Konzerte finden auf der Plaza de la Iglesia statt, sowohl in Marbella – ab 20.30 Uhr sind Sitzplätze verfügbar, und das Konzert beginnt um ca. 21 Uhr – als auch in San Pedro, wo das Konzert um 22 Uhr beginnt, «mit einer Kapazität von 200 Sitzplätzen, aber ohne Einschränkungen für diejenigen, die kommen und die Musik genießen möchten». In Marbella wird das Programm ein Repertoire großer Klassiker von internationalen Künstlern wie ABBA, Queen und Frank Sinatra enthalten.

Rubén Sánchez sagte ergänzend, dass „wir uns dieses Jahr für einen Ort entschieden haben, der besser zum Ambiente passt« und fügte hinzu, dass das Publikum in San Pedro die Kunst von Ana Vega einer klassischen und eleganten Flamenco-Show genießen kann.