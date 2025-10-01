„Stronger Together«: Marbella veranstaltet solidarischen Fitnesswettbewerb

José Carlos García Marbella Mittwoch, 1. Oktober 2025 Teilen

Im Parque del Mediterráneo findet am 2. Oktober die Wohltätigkeitsveranstaltung «Stronger Togheter» im Rahmen der Fitness-Meisterschaft von Marbella statt, einer internationalen Veranstaltung, die vom kommenden Freitag bis zum 5. Oktober, ausgetragen wird und an der 1.200 Sportler teilnehmen werden. Der Stadtrat für Sport, Lisandro Vieytes, wies darauf hin, dass es sich um eine Veranstaltung handelt, die allen offen steht, mit einer symbolischen Anmeldegebühr von 5 Euro. Außerdem wies er darauf hin, dass alle Einnahmen zur Unterstützung der Arbeit der Stiftung Fundatul verwendet werden, die sich für die Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und von sozialer Ausgrenzung bedrohten Gruppen in den Arbeitsmarkt einsetzt.

Die Wohltätigkeitsveranstaltung findet um 19 Uhr, nach dem Einzug der Sportler statt, die an der Marbella-Meisterschaft teilnehmen. Die Anmeldegebühr kann direkt am Stand der lokalen Einrichtung bezahlt werden. «Diese neue Veranstaltung wird uns erneut als Referenz in der Welt des Sports positionieren und eine wichtige wirtschaftliche Auswirkung für die Stadt haben», sagte Vieytes, der an wichtige Veranstaltungen erinnerte, die in der Gemeinde stattgefunden haben, wie den Davis-Cup oder den Reserve-Cup, sowie an andere, die noch stattfinden werden, wie den Ironman und die 70.3-Meisterschaft.

Ein vielfältiger Wettbewerb

Die Direktorin der Marbella Championship, Sara Echaniz, betonte ihrerseits, dass es sich um die „derzeit vielfältigste Meisterschaft Europas und eine der größten handelt, die derzeit stattfinden«. „Wir sind überzeugt, dass es ein großartiges Spektakel werden wird«, erklärte sie.

Abschließend dankte die Leiterin von Fundatul, María Angustias del Río, der Stadtverwaltung und der Organisation für die Unterstützung ihrer Programme durch diese Solidaritätsveranstaltung und hob das Programm für unterstützte Beschäftigung hervor, das «sowohl Personen als auch Unternehmen vor, während und nach der Einstellung begleitet und so eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt gewährleistet».