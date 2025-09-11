Marbella verstärkt die Instandhaltung der Strände mit einem neuen Plan, der das ganze Jahr über Wartungsarbeiten vorsieht

José Carlos García Marbella Donnerstag, 11. September 2025 Teilen

Marbella verstärkt die Instandhaltung der Strände mit einem neuen Erhaltungs- und Reinigungsplan, der ganzjährige Dienstleistungen und Notfallmaßnahmen umfasst und eine Laufzeit von drei Jahren hat, mit der Option einer Verlängerung um zwei weitere Jahre. Der zuständige Stadtrat Diego López betonte, dass das Ziel darin bestehe, „eine Küste in optimalem Zustand zu gewährleisten, mit mehr Personal, moderner Technik und innovativen Verbesserungen, um die Stadt als Referenz für nachhaltigen Tourismus zu festigen«.

Der Stadtrat erläuterte, dass der Konzessionär für die Einrichtung, Wartung und Erneuerung aller kommunalen Elemente im Zusammenhang mit der Nutzung der Strände sowie für die Reinigung von Toiletten, Duschen, Rettungsstationen, Wachtürmen, Beschilderung, Abfallbehältern und Grünflächen zuständig sein wird. Außerdem fällt auch der Schutz der Dünengebiete, des ökologischen Reservats der Dünen von Marbella und des Naturdenkmals Artola in seinen Aufgabenbereich.

«Der neue Plan wird das ganze Jahr über ein optimales Qualitätsniveau gewährleisten».

«Dieser Plan stellt einen qualitativen Sprung in der Instandhaltung unserer Küste dar, da er es uns ermöglicht, die Dienste mit einem fixen Personal während des ganzen Jahres und mit zusätzlichen Verstärkungen in der Hochsaison zu gewährleisten», sagte er. Die Initiative umfasst auch Notfallmaßnahmen bei Stürmen und die Reinigung von Algen, Schilf und Pflanzenresten sowie die Unterstützung bei besonderen Veranstaltungen wie der Nacht von San Juan, den Messen von San Bernabé und San Pedro Alcántara oder der Moraga Popular.

Technischer Fuhrpark

In Bezug auf den technischen Fuhrpark erklärte er, dass dieser aus elektrischen Lieferwagen, ATV-Fahrzeugen, Reinigungsmaschinen, Lastwagen und sieben Traktoren, vier Strandreinigungsmaschinen sowie Spezialwerkzeugen und anderen Geräten besteht, einem «Material, das von der beauftragten Firma gewartet wird». Der Dienst wird mit einem Ingenieur und einem Vorarbeiter sowie mit Maschinisten, Beamten, Arbeitern, Reinigungskräften und Vorarbeitern besetzt sein, «zusätzlich zum Verstärkungspersonal für die arbeitsreichsten Monate, damit das ganze Jahr über eine angepasste Personalausstattung gewährleistet ist, die ein optimales Qualitätsniveau garantiert», betonte er.

«Wir wollen, dass sowohl Anwohner als auch Besucher die Strände immer in einem einwandfreien Zustand vorfinden, selbst zu Zeiten mit hohem Besucheraufkommen oder nach widrigen Wetterereignissen«, betonte López und erklärte, dass der Plan außerdem die Installation von fünfzehn neuen öffentlichen Toiletten an Strandpromenaden und Küstenwegen vorsieht, deren Fertigstellung noch in diesem Jahr erfolgen soll, sowie die künstlerische Bemalung von Fischerbooten und 19 Rettungstürmen durch lokale Künstler im Hinblick auf die Karwoche 2025. „Diese Maßnahmen werden eine eigene, attraktive visuelle Identität schaffen, die den kulturellen und touristischen Wert unserer Küste unterstreicht«, fügte der Stadtrat hinzu.