Marbella will ganzjährig arabische Luxustouristen ansprechen

MARÍA ALBARRAL Marbella Donnerstag, 8. Mai 2025 Teilen

Marbella ist eines der beliebtesten Reiseziele Europas für arabische Touristen mit hoher Kaufkraft, aber seit Jahrzehnten beschränkt sich ihr Aufenthalt auf die Sommermonate. Diese Saisonabhängigkeit zu durchbrechen ist das Hauptziel von Marbellas Stadtverwaltung. Aus diesem Grund ist sie nach Dubai gereist, um am Arabian Travel Market teilzunehmen, einer Tourismusmesse im Nahen Osten, auf der die Küstenstadt als eines der begehrtesten Reiseziele präsentiert wird. «Das zeigt, dass die Werbemaßnahmen, die wir seit einiger Zeit entwickeln, greifen und sich neue Möglichkeiten eröffnen, damit sie nicht nur in der Sommersaison in unsere Stadt kommen«, sagte Bürgermeisterin Ángeles Muñoz, die mit einer lokalen Delegation in den Emiraten anwesend war, um die verschiedenen Werbemaßnahmen zu unterstützen.

Vergangene Woche ging eine Veranstaltung zu Ende, die für den Auftritt der Stadt, der zu Beginn der Messe in einem eigenen Stand neben Turismo Andaluz im Rahmen des Turespaña-Standes integriert war, ein straffes Programm darstellte. «Wir haben mehr als 80 Termine mit Reisebüros, Reiseveranstaltern, Fluggesellschaften und Journalisten wahrgenommen, um die neuesten Nachrichten des Sektors zu kommunizieren, einschließlich der Wiedereröffnung wichtiger Hotelanlagen», sagte die Bürgermeisterin, die auch betonte, dass auf der wichtigsten Tourismusmesse im Nahen Osten «das erstklassige gastronomische Angebot der Stadt sowie unser Engagement für Nachhaltigkeit, Zugänglichkeit und technologische Innovation»vorgestellt wurden.

«Wir müssen klarmachen, dass unsere Stadt der beste Ort ist, um ihn zu besuchen, zu erleben und zu investieren», sagte Muñoz, die hervorhob, dass die Stadtverwaltung «dieWerbung weiter verstärken und deutlich machen wird, , dass Marbella ein Reiseziel ist, das 365 Tage im Jahr besucht werden kann.

Der Arabian Travel Market konzentrierte sich in diesem Jahr auf Innovation und Wachstum in der globalen Reiseindustrie, mit der Präsenz von 2.600 Ausstellern und der Teilnahme von mehr als 47.000 Fachleuten aus 161 verschiedenen Ländern.

Die Fünf-Sterne-Hotels, Luxusgeschäfte und exklusiven Dienstleistungen, die Marbella bietet, sind die Hauptattraktion für das Publikum aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Katar und Kuwait. Das Profil des arabischen Touristen, der nach Marbella kommt, hat eine hohe Kaufkraft und ist ein anspruchsvoller Besucher, der Erlebnisse auf sehr hohem Niveau in den Bereichen Mode, Boote, Gastronomie, Freizeit und Automobile verlangt. Viele dieser Herkunftsländer sind der Küstenstadt treu geblieben und kehren nach der Unterbrechung der Pandemie in ihr traditionelles Urlaubsziel zurück. Die Förderung dieses Marktes durch den Spanischen Luxusverband hat diese Rückkehr nach Marbella begünstigt und sie allmählich dazu gebracht, auch in anderen Monaten außerhalb des Sommers nach Marbella zu reisen.

Hochzeiten

Bei der Messe in Dubai stach außerdem ein anderer Bereich hinsichtlich des Publikumsinteresses hervor: Hochzeiten. «Wir waren überrascht, dass Leute aus verschiedenen Teilen Asiens, wie zum Beispiel aus Indien, uns kontaktiert haben, um ihr Interesse an unserer Stadt als Reiseziel für Hochzeiten zu bekunden. Das ist ein Bereich, den wir in Betracht ziehen werden», betonte Tourismus-Direktorin Laura De Arce.