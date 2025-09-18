Sur Deutsche

Das Turnier wird im Hotel Puente Romano ausgetragen. SUR
Reserve Cup im Padel-Tennis in Marbella begonnen

Mit der Teilnahme der 16 besten Spieler der Welt in dieser Sportart wird der Reserve Cup zum ersten Mal in Europa ausgetragen

José Carlos García

Marbella

Donnerstag, 18. September 2025

Am heutigen Donnerstag hat im Hotel Puente Romano das Turnier Reserve Cup Marbella begonnen, eine internationale Veranstaltung, die bis Samstag dauert und zum ersten Mal in Europa mit den 16 besten Padelspielern der Welt ausgetragen wird. «Die Stadt wird für drei Tage zum weltweiten Epizentrum dieser Disziplin, was unsere Position als Referenzort für die Organisation großer Sportwettkämpfe stärkt», fasste der Stadtrat für Sport, Lisandro Vieytes, zusammen.

Der Stadtrat betonte, dass „der Reserve Cup nicht nur ein Ereignis auf höchstem Niveau ist, sondern auch einen wichtigen touristischen und medialen Einfluss auf die Gemeinde haben wird, da er drei Tage lang bedeutende Persönlichkeiten aus der Welt des Sports, des Films und der Kultur zusammenbringt«. „Dieses Turnier findet an einem einzigartigen Ort statt und bietet eine perfekte Kombination aus Spitzensport, Innovation und Exklusivität. Wir sind überzeugt, dass es sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Zuschauern einen sehr positiven Eindruck hinterlassen wird«, fügte er hinzu.

Vieytes hob «die Fähigkeit Marbellas hervor, dank der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Einrichtungen, Organisatoren und Sponsoren Initiativen von großer internationaler Bedeutung anzuziehen». In diesem Sinne dankte er allen Beteiligten für ihre Bemühungen, «diese Veranstaltung auf allen Ebenen zu einem Erfolg zu machen, von der sportlichen bis zur organisatorischen und logistischen».

«Wir laden die Padel-Fans und die Sportfans im Allgemeinen ein, sich diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen zu lassen, ein noch nie dagewesenes Ereignis in einer so privilegierten Umgebung wie Puente Romano zu genießen», schloss der Stadtrat.

