Marbella wird mehr als 1.700 Kilo Sardinen bei der Moraga Popular verteilen

Das Rathaus von Marbella organisiert die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Cofradía de Pescadores und der Asociación de Empresarios de Playas de la Costa del Sol.

Sonntag, 21. September 2025

Die Stadtverwaltung von Marbella veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Fischerzunft und dem Unternehmerverband der Strände der Costa del Sol am kommenden Donnerstag, dem 25. September, ab 20 Uhr die XII. Ausgabe der Moraga Popular, eines der traditionsreichsten und mit Spannung erwarteten Ereignisse, um den Sommer in der Gemeinde zu verabschieden. Die Veranstaltung findet gleichzeitig an den Stränden La Venus (Marbella), La Salida (San Pedro Alcántara), Levante (Puerto Banús) und Real de Zaragoza (Las Chapas) statt. Bei dieser „Hommage an den Tourismus und die in dem Sektor tätigen Personen« werden 1.700 Kilo Sardinen am Spieß und 1.000 Kilo gehackte Tomaten sowie Brot und Getränke kostenlos verteilt.

Der zuständige Stadtrat Diego López erinnerte daran, dass diese Initiative „als Anerkennung für alle Menschen ins Leben gerufen wurde, die im Tourismussektor tätig sind, vom Gastgewerbe bis zur Beherbergung, die für die lokale Wirtschaft von grundlegender Bedeutung sind«.

Der Stadtrat dankte insbesondere «der Fischerzunft für die gute Zusammenarbeit unter der Leitung von Jerónimo Sánchez und den Strandbarbesitzern, ohne die es unmöglich wäre, eine Veranstaltung dieser Größenordnung durchzuführen». „Jedes Jahr werden Tausende von Espetos verteilt, und wir versuchen, die Organisation zu verbessern, damit die Teilnehmer die Veranstaltung auf eine flexiblere und sicherere Art und Weise genießen können«, sagte der Stadtrat, der alle Bürger und die Touristen einlud, an der Fiesta am kommenden Donnerstag teilzunehmen.

Strandbars und Live-Musik

Der Vertreter der Vereinigung der Strandunternehmer der Costa del Sol in Marbella, José Rovira, betonte, dass «die Chiringuitos zusammenarbeiten, indem sie die Essens- und Getränkebars einrichten, während die Fischereigenossenschaft für den Fisch und die Espetos zuständig ist, und zwar mit einer Koordination, die es uns ermöglicht, allen Teilnehmern einen hochwertigen Service zu bieten».

In diesem Sinne erklärte der Sekretär der Fischer, Bartolomé Carrillo: „Wir arbeiten seit Jahren an dieser Veranstaltung mit, auf die wir sehr stolz sind, da sie es uns ermöglicht, Einheimischen und Besuchern die Qualität der Sardinen aus Málaga zu präsentieren und die Fischfangtradition der Gemeinde zu würdigen.« Die Veranstaltung wird auch von Live-Musik lokaler Bands begleitet, die an jedem Veranstaltungsort für Unterhaltung sorgen werden.