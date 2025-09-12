Zweite Qualifikationsrunde des Davis Cups an diesem Wochenende in Marbella

José Carlos García Marbella Freitag, 12. September 2025 Teilen

Mit der Austragung der zweiten Qualifikationsrunde des Davis Cups, der zum fünften Mal in Marbella stattfindet und bei dem Spanien und Dänemark an diesem Wochenende gegeneinander antreten, wird Marbella einmal mehr seine Stärke im Hinblick auf Sport und Tourismus unter Beweis stellen. Die Bürgermeisterin Ángeles Muñoz besuchte gestern die spanische Tennis-Nationalmannschaft und betonte, dass «alles bereit ist, um ein Ereignis von großer Tragweite zu beherbergen, das 5.000 Zuschauer fasst und unsere Gemeinde durch die Präsenz auf den wichtigsten Sportplattformen ins Rampenlicht der Medien rücken wird».

«Als der Königliche Spanische Tennisverband (RFET) vorschlug, diese Veranstaltung wieder in Marbella abzuhalten, waren sowohl das Rathaus als auch die andalusische Regionalregierung der Meinung, dass dies eine sehr gute Gelegenheit sei», fuhr die Bürgermeisterin fort.

Muñoz wies darauf hin, dass dieses Turnier auch dazu geführt hat, dass die Hotels in der Gemeinde zu fast hundert Prozent ausgelastet sind, und wünschte der spanischen Delegation viel Erfolg bei diesem Sportereignis, das auf dem Centre Court Manolo Santana des Tennisclubs Puente Romano ausgetragen wird.