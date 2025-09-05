Marbellas neue «blaue Zone» wird mit Echtzeitinformationen ausgestattet sein

José Carlos García Marbella Freitag, 5. September 2025 Teilen

Sie fahren ins Zentrum von Marbella, um zur Arbeit zu gehen oder um etwas zu erledigen. Sie haben wie (fast) immer genug Zeit eingeplant, als Sie mit Ihrem Auto losgefahren sind, doch wenn Sie sich Ihrem Ziel nähern, kreisen Sie herum und suchen einen Parkplatz in der blauen Zone. Die Zeit wird knapp, und da Sie keinen freien Parkplatz gefunden haben, bleibt Ihnen keine andere Wahl: Sie lassen sich schließlich darauf ein, mehr zu bezahlen und in einer Tiefgarage zu parken. Sie haben mehr als zehn Minuten mit der Fahrt vergeudet und sind am Ende zu spät dran. Dieses Szenario soll sich mit Inkrafttreten des neuen Vertrags zur Verwaltung der regulierten Parkzonen, der praktisch die Einführung der neuen Gemeindeverordnung bedeutet, die diesen Monat in Kraft tritt, nicht mehr wiederholen.

Laut Félix Romero, Sprecher der Stadtverwaltung von Marbella, bedeutet dies einen Übergang vom derzeitigen „analogen Modell mit digitaler Unterstützung» zu einem „digitalen System mit analoger Unterstützung». Das neue Modell sieht die Einführung einer mobilen Anwendung vor, die in Echtzeit Informationen über den Auslastungsgrad der einzelnen Parkbereiche mit ihrer neuen Typologie (rot, orange, grün und blau) liefert. Auf diese Weise hätte der Bürger in einer Situation wie der oben beschriebenen keine Zeit (und keinen Kraftstoff) verschwendet und hätte direkt in der Tiefgarage parken oder einen anderen Parkplatz in der Nähe suchen können, mit der Gewissheit, dass dort Plätze verfügbar sind.

Darüber hinaus wird die technische Machbarkeit geprüft, diese Informationen online ohne eine mobile Anwendung verfügbar zu machen. Der neue Vertrag befindet sich derzeit in der Phase der Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen, und die Verordnung muss noch genehmigt werden. Dies wird voraussichtlich zunächst in der ordentlichen Plenarsitzung dieses Monats geschehen.

In der Praxis bedeutet die Verordnung die Einführung einer Typologie von vier Beschränkungszonen (rot, orange, grün und blau) und ein neues Modell einer Anwohnerkarte mit Vorteilen für das Parken in Form von Ermäßigungen und längerer Parkdauer in der grünen Zone, wenn Sie sich innerhalb Ihres Bezirks befinden (die Stadt ist unterteilt in Marbella, Nueva Andalucía-Puerto Banús, San Pedro Alcántara und Las Chapas).

Die neuen regulierten Zonen

Die neue rote Zoneumfasst Bereiche mit hoher Fluktuation (Finanzamt, Sozialversicherungsamt, Polizeistation...). Das Parken ist auf 30 Minuten begrenzt, ohne die Möglichkeit, innerhalb der folgenden 60 Minuten erneut zu parken.

Die orangefarbene Zone umfasst Parkplätze auf städtischen Grundstücken, öffentlichen Parkplätzen oder temporären Parkplätzen für Veranstaltungen. Nicht-Anwohner dürfen maximal 24 Stunden lang parken.

Bei den grünen Zone handelt es sich um Straßen, die den Randbereich von Gewerbegebieten oder Wohngebieten mit wenigen Tiefgaragenplätzen bilden, wie beispielsweise in Strandnähe oder in etablierten Stadtvierteln. Für Anwohner des Bezirks gibt es keine Begrenzung, für Nicht-Anwohner gilt eine Begrenzung auf vier Stunden.

Die blaue Zone entspricht Gebieten mit einer starken kommerziellen, touristischen oder kulturellen Anziehungskraft. Das Parken wird für alle (Anwohner und Nicht-Anwohner) auf zwei Stunden und 30 Minuten begrenzt.