Block mit Touristenappartments in Marbella wird zum Vier-Sterne-Hotel

Der Stadtrat von Marbella hat grünes Licht gegeben für eine Überarbeitung des ursprünglichen Projekts zur Umwandlung eines Ferienwohnungsgebäudes in der Calle Ramón Gómez de la Serna Nr. 18 in ein Vier-Sterne-Hotel mit einer weiteren Investition von rund 2 Millionen Euro.

Das Projekt wird von der Firma Samara Marbella durchgeführt, die bereits Anfang 2025 mit den Arbeiten begonnen hat, nachdem ihr der Gemeinderat am 2. Januar die erste Baugenehmigung für das Gebäude im Wert von 4,8 Millionen Euro erteilt hatte. Zu dieser Investition kommen nun noch die Kosten des geänderten Projekts hinzu, wodurch sich der Gesamtbetrag der Maßnahme auf rund 6,8 Millionen Euro erhöht. Die Absicht des Unternehmens ist es, das Gebäude im Laufe des Jahres 2026 als Vier-Sterne-Hotel mit etwa 70 Zimmern wiederzueröffnen.

Der Sprecher der Stadtverwaltung, Félix Romero, betonte, dass das Projekt «die Anzahl der Hotels in der Gemeinde erhöhen und die Qualität des touristischen Angebots steigern wird, was wiederum Arbeitsplätze und Dynamik» in der lokalen Wirtschaft schafft. «Es ist eine hervorragende Nachricht, dass Unternehmen weiterhin in Marbella investieren, was das Vertrauen des Privatsektors in die Stabilität und Attraktivität der Stadt bestätigt», fügte er hinzu.

Romero begrüßte auch die Tatsache, dass dieser Schritt dem Bau von Touristenapartments ein Ende setzen wird, einer Art von Unterkünften, die «in Spanien zu einem Problem geworden sind».