Nico3DTech: Der Traum eines Teenagers aus Marbella, der bereits Roboter baut

Gerade erst in die Pubertät gekommen hat er bereits eine Nachbildung eines Roboterhundes von Boston Dynamics gebaut. Nicolás Ortega ist ein Junge aus Marbella, der sich für Robotik und Elektronik begeistert und bereits mit drei Jahren begann, elektrische Schaltkreise zu bauen. Sein Großvater, Jesús Ribón, ist seit Jahrzehnten Elektriker und Wartungstechniker im Hotel Don Carlos und hat ihm sein gesamtes Wissen zu diesem Thema vermittelt. «Seine Unterstützung war für mich unverzichtbar, und ich habe von klein auf mit ihm gelernt», gibt er zu. Beide arbeiteten hart im Landhaus der Familie in Ojén, wo sie Stunden «zwischen Kabeln, Spulen und Generatoren» verbrachten.

Mit sieben Jahren programmierte Nicolás bereits Mikrocontroller und vertiefte seine autodidaktische Ausbildung. «Es gab eine Zeit, da hatte mir mein Großvater bereits alles beigebracht, was er wusste, und ich musste über YouTube lernen», sagt er und merkt an, dass «die Anleitungen für Arduino-Produkte gut dokumentiert waren, und ich habe sie auswendig gelernt und gleichzeitig angefangen, Influencern zu folgen, die sich mit dem Thema auskannten.»

Als seine Eltern die Entwicklung ihres Sohnes in diesem Bereich sahen, gründeten sie seine eigene Werkstatt in Benalmádena und meldeten ihn an der Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital (EVAD) in Málaga an. Mit zwölf Jahren schenkten sie ihm einen 3D-Drucker, und von da an begann Nicolás, seine eigenen Roboter zu bauen. «Meine größte Herausforderung bisher war es, den Hund von Boston Dynamics von Grund auf nachzubauen. Ich sah ihn in einer Werbung und fand ihn toll, und von da an begann ich zu recherchieren, wie man einen genau so bauen könnte», erklärt er. Also entwarf der junge Mann die Teile am Computer und druckte sie mit seinem 3D-Drucker aus. Nach einem Jahr Arbeit hat er nun seinen Hund, den er liebevoll José Luis nennt und der stehen, gehen und sitzen kann.

Trotz seines jungen Alters hat Nicolás eine klare Vision. «Mein Traum ist es, eines Tages von meiner Leidenschaft leben zu können», bekennt er gegenüber SUR. In diesem Sinne hat der Teenager bereits seine eigene Marke 'Nico3DTech' gegründet, um sie in sein zukünftiges Technologieunternehmen zu verwandeln. «Jetzt werde ich anfangen, meine Arbeit und die Projekte zu zeigen, an denen ich arbeite, um zu wachsen. Ich hoffe, mein eigenes Unternehmen gründen zu können», betont er nachdrücklich.

Nicolás verbringt Stunden in seiner Werkstatt und entwirft auch eigene Designs für den Druck. «Es gibt immer etwas zu tun und zu verbessern», stellt er klar. Der Jugendliche ist zu einem Phänomen für viele Fachleute der Branche geworden, die in ihm «einen Experten für die Zukunft» sehen. In seinem jungen Alter hat er bewiesen, dass ein gewisses Talent schon in jungen Jahren gefördert werden kann und wie wichtig neue Technologien für das autodidaktische Lernen sind.