OSP ruft die Einwohner von San Pedro und Nueva Andalucía zu einer Kundgebung gegen das Rathaus von Marbella auf

Opción Sampedreña (OSP) hat die Einwohner der zu Marbella gehöreden Stadtteile San Pedro Alcántara und Nueva Andalucía aufgerufen, sich am 3. Oktober um 19 Uhr auf dem Kirchplatz von San Pedro zu versammeln, um gegen die Politik des Rathauses von Marbella zu protestieren.

Die Gruppe versichert, dass es sich nicht um einen «Protest der OSP» handelt, sondern dass der Aufruf von Familien, Sport-, Kultur-, Vereins- und Nachbarschaftsgruppen kommt, die gegen das protestieren, was sie als «systematische Vernachlässigung» von San Pedro und Nueva Andalucía durch das Rathaus von Marbella bezeichnen.

Die OSP hat eine allgemeine Kritik an der Kommunalpolitik geübt. Die Vorsitzende der Gruppe, Mabel Domínguez, beklagte die «auf Schulden basierende» Wirtschaftspolitik des Rathauses, das «sehr dürftige» Kulturprogramm, fehlende Sauberkeit, unzureichende Instandhaltung von Straßenmobiliar, Brunnen, Gärten und Stränden, die «Mängel» der Schulen, die «unzureichenden» Sportanlagen, die «Vernachlässigung» der Gewerbegebiete, die «elitäre» Wohnungspolitik und den Mangel an Räumlichkeiten für Vereine.

«Am 3. Oktober werden wir zeigen, dass San Pedro und Nueva Andalucía nicht noch mehr einstecken können», sagte Domínguez.