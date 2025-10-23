Polizei gelingt Schlag gegen Cyberkriminelle - zwei Millionen Euro wiedererlangt

Europa Press Marbella Donnerstag, 23. Oktober 2025 Teilen

Beamte der Einheit für Cyberdelikte der Nationalen Polizeistation in Marbella haben mehr als zwei Millionen Euro wiedererlangt, die Cyberkriminelle von rund zwanzig Opfern durch Angriffe auf E-Mails, die meisten davon im Zusammenhang mit Immobilientransaktionen, erbeutet hatten.

Einer der bemerkenswertesten der aufgeklärten Fälle war einer, in dem das schnelle Handeln der Ermittler es ihnen ermöglichte, einen Betrug in Höhe von 1,4 Millionen Euro beim Kauf und Verkauf einer Luxusvilla in der Stadt Málaga zu vereiteln, so die Nationalpolizei.

Die Cyberkriminellen verwendeten die Technik des «Man in the Middle». Seit der Gründung der Gruppe für Cyberkriminalität bei der Polizeistation Marbella im Jahr 2023 wurden neben anderen Straftaten im Bereich der Cyberkriminalität 20 Betrugsfälle aufgeklärt, die den Parametern des als «Man in the Middle» oder «Man-in-the-Middle»-Angriff bekannten Betrugs entsprechen.

Dabei handelt es sich um eine Form der Kriminalität, bei der Kriminelle per E-Mail ein Gespräch zwischen zwei Unternehmen abfangen, die eine Geschäftsbeziehung, ein Dienstleistungsverhältnis oder eine andere Beziehung mit einer Zahlungsverpflichtung haben.

Genauer gesagt besteht diese Art des Computerbetrugs darin, ein Gespräch oder eine Datenübertragung abzufangen, indem man sich als einer der rechtmäßigen Teilnehmer an der Transaktion ausgibt. Die Eindringlinge nehmen geringfügige Änderungen an legitimen E-Mails vor, die von den Opfern manchmal nicht bemerkt werden, z. B. das Einfügen eines Punktes oder eines Bindestrichs oder das Ersetzen eines Buchstabens durch einen anderen.

Die Cyberkriminellen geben dann in diesem E-Mail-Austausch eine neue Kontonummer an, um die Geldüberweisungen auszuführen, und geben vor, das Unternehmen zu sein, das eine bestimmte Dienstleistung anbietet, die das Opfer benötigt.

Am Ende wird das Geld auf das Konto der Betrüger überwiesen, während das Opfer glaubt, dass es das Geld tatsächlich an das Unternehmen geschickt hat, mit dem es eine vertragliche Beziehung hat.

Überweisungen nach Portugal und Österreich blockiert

Im Fall des Millionenbetrugs, bei dem es um den Kauf und Verkauf einer Luxusvilla in Marbella ging, konnten die Cyber-Beamten auf die Zusammenarbeit der betroffenen Bankinstitute sowie auf die Unterstützung von Interpol und Europol zählen und insgesamt 1.445.000 Euro ausfindig machen, eingreifen und an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben, wobei mehrere Überweisungen nach Portugal und Österreich rechtzeitig blockiert wurden.

Im Laufe der Ermittlungen konnte die Nationalpolizei feststellen, dass die verschiedenen kriminellen Machenschaften, um ihre Identität zu verschleiern, auf Mittelsmänner zurückgriffen, die Inhaber der Zielkonten waren. Im Polizeijargon nennt man diese Personen «Maultiere», die ihre Bankdaten zur Verfügung stellen, damit die Cyberkriminellen ihr Konto nutzen können und im Gegenzug einen wirtschaftlichen Vorteil erhalten. Wenn das ergaunerte Geld ankommt, führen sie nationale oder internationale Überweisungen durch.

Die Nationalpolizei rät allen Unternehmen, die eine kommerzielle Tätigkeit ausüben, die auf der Bezahlung von Rechnungen oder dem Kauf oder Verkauf von beweglichen oder unbeweglichen Gütern beruht und die Banküberweisungen als Zahlungsmittel verwenden, sich zu vergewissern, dass das Zielkonto das richtige ist, indem sie sich beim Kontoinhaber vergewissern und misstrauisch sind, wenn sich die IBAN-Nummern der Konten des Empfängers ohne ersichtlichen Grund ändern, und indem sie die Kontaktdaten, einschließlich der Telefonnummern und E-Mails, überprüfen.