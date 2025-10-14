Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Der Bereich, in dem die Arbeiter den verletzten Mann fanden. Josele
Mann schwer verletzt aufgefunden

Polizei untersucht Fund eines Schwerverletzten in Marbella - Zeichen von Gewaltanwendung

Reinigungskräfte fanden den Verletzten, der mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde, halbnackt und sprachunfähig vor

María José Díaz Alcalá

Marbella

Dienstag, 14. Oktober 2025

Die Nationalpolizei untersucht den Fund eines schwer verletzten 55-jährigen Mannes in Marbella, der Anzeichen von Gewaltanwendung aufwies. Es war das Reinigungspersonal des Rathauses, das den Mann entdeckte, der eine Vielzahl von blutenden Wunden am ganzen Körper, einige Verbrennungen und Spuren von möglicher Strangulation aufwies.

Ende September, morgens um zehn nach acht, erhielt der Notruf 112 Andalucía einen Anruf, in dem er auf einen blutenden Mann aufmerksam gemacht wurde, der auf der A-355, der alten Landstraße zwischen Ojén und Marbella, vor dem Tierheim Triple A auf einem Haufen von Bauschutt lag und offenbar überfallen worden war. Die Nationalpolizei und medizinisches Personal trafen am Tatort ein und brachten den Mann in das Krankenhaus der Costa del Sol.

Beim Eintreffen der Aufräumarbeiter war der Verletzte, der nicht einmal sprechen konnte, halbnackt; als die Ärzte eintrafen, hatten ihn die Gemeindearbeiter bereits mit Decken zugedeckt, wie verschiedene von dieser Zeitung befragte Quellen berichteten.

Das Opfer, ein Staatsbürger marokkanischer Herkunft, hatte mehrere Kopfverletzungen sowie weitere Verletzungen erlitten, die auf Gewalt zurückzuführen sein könnten.

Die Nationalpolizei hat bestätigt, dass die Ermittlungen zur Klärung des Vorfalls und zur Suche nach den möglichen Tätern noch nicht abgeschlossen sind.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen in Südostspanien
  2. 2 Spanien gelingt zusammen mit der kolumbianischen Polizei wichtiger Schlag gegen Kokain-Schmuggler
  3. 3 Neu gegründeter Club de Leones Honor aus Marbella nach der Sommerpause wieder aktiv
  4. 4 Prozessionen, Konzerte und DJs bei der Feria von Ojén
  5. 5 Vom Campo in den Kochtopf: Wie die Costa del Sol ihre kulinarischen Wurzeln wiederentdeckt
  6. 6 Auslöser für Stromausfall in ganz Spanien war «Kette von Überspannungen»
  7. 7 Spaniens First Lady Begoña Gómez droht der Prozess
  8. 8 Welche Alternativen zu ChatGPT gibt es?
  9. 9 Globale Studie: Vier von zehn Krebstodes-fällen vermeidbar
  10. 10 «Mit der Sonne bekleidet» - religiöse Ausstellung in Málaga

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Polizei untersucht Fund eines Schwerverletzten in Marbella - Zeichen von Gewaltanwendung

Polizei untersucht Fund eines Schwerverletzten in Marbella - Zeichen von Gewaltanwendung