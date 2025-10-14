Polizei untersucht Fund eines Schwerverletzten in Marbella - Zeichen von Gewaltanwendung

María José Díaz Alcalá Marbella Dienstag, 14. Oktober 2025 Teilen

Die Nationalpolizei untersucht den Fund eines schwer verletzten 55-jährigen Mannes in Marbella, der Anzeichen von Gewaltanwendung aufwies. Es war das Reinigungspersonal des Rathauses, das den Mann entdeckte, der eine Vielzahl von blutenden Wunden am ganzen Körper, einige Verbrennungen und Spuren von möglicher Strangulation aufwies.

Ende September, morgens um zehn nach acht, erhielt der Notruf 112 Andalucía einen Anruf, in dem er auf einen blutenden Mann aufmerksam gemacht wurde, der auf der A-355, der alten Landstraße zwischen Ojén und Marbella, vor dem Tierheim Triple A auf einem Haufen von Bauschutt lag und offenbar überfallen worden war. Die Nationalpolizei und medizinisches Personal trafen am Tatort ein und brachten den Mann in das Krankenhaus der Costa del Sol.

Beim Eintreffen der Aufräumarbeiter war der Verletzte, der nicht einmal sprechen konnte, halbnackt; als die Ärzte eintrafen, hatten ihn die Gemeindearbeiter bereits mit Decken zugedeckt, wie verschiedene von dieser Zeitung befragte Quellen berichteten.

Das Opfer, ein Staatsbürger marokkanischer Herkunft, hatte mehrere Kopfverletzungen sowie weitere Verletzungen erlitten, die auf Gewalt zurückzuführen sein könnten.

Die Nationalpolizei hat bestätigt, dass die Ermittlungen zur Klärung des Vorfalls und zur Suche nach den möglichen Tätern noch nicht abgeschlossen sind.