Rechte Hand des Anführers der montenegrinischen Mafia wird in Marbella festgenommen

María José Díaz Alcalá Marbella Mittwoch, 15. Oktober 2025 Teilen

Die Nationalpolizei hat in Marbella die rechte Hand des Anführers des «Kavac-Clans», der montenegrinischen Mafia, wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an der Ermordung eines Mitglieds einer rivalisierenden Bande festgenommen, der 24 Stunden lang gefoltert worden sein soll. Nach Angaben der Ermittler gehörte es zu den Hauptaufgaben des Verhafteten, die Logistik zu erleichtern und Beweise und Leichen zu verstecken. Ihm drohen bis zu 40 Jahre Haft.

Die Ermittlungen begannen im Jahr 2021, als die montenegrinischen Behörden einen internationalen Haftbefehl gegen den Flüchtigen ausstellten und vor seinem möglichen Aufenthalt in Spanien warnten. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass sich der Flüchtige in der Stadt Barcelona aufhielt und dass er sich unter falscher Identität in Spanien aufhielt.

Am 10. Oktober setzten sich die montenegrinischen Behördern mit den spanischen in Verbindung, um sie darüber zu informieren, dass eine dem Flüchtigen nahestehende Person von Kroatien nach Marbella reisen würde, mit der Möglichkeit, dass sie den Flüchtigen in Frankreich oder Spanien auffinden würden. In Anbetracht dieser Möglichkeit wurde eine internationale Operation mit Ermittlern aus Kroatien, Montenegro, Frankreich und Spanien durchgeführt.

Nachdem die Person in Marseille entdeckt worden war, sahen die Ermittler, wie sie mit einem Taxi nach Barcelona fuhr, wo sie die Nacht verbrachte und mit demselben Verkehrsmittel nach Malaga weiterreiste. Nach der Ankunft in der andalusischen Stadt konnten die Polizeibeamten feststellen, dass er sich mit der gesuchten Person traf, und nach mehreren Kontrollen nahmen sie den Flüchtigen fest.

Gegen den Festgenommenen lag ein internationaler Haftbefehl wegen Mordes und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vor, wofür ihm bis zu 40 Jahre Haft drohen. Der Verhaftete, der derzeit die rechte Hand des Anführers des «Kavacko-Clans» ist, soll aktiv an der Planung und Organisation eines Mordes in der Stadt Kotor beteiligt gewesen sein, bei dem das Opfer zuvor 24 Stunden lang gefoltert wurde.

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben diese Operation, die sich an der Sicherheitsstrategie der Europäischen Union orientiert, in Zusammenarbeit mit Polizeibeamten aus Kroatien, Montenegro und Frankreich im Rahmen des ENFAST-Netzwerks durchgeführt. Diese Strategie konzentriert sich auf vier Kernpunkte: die Schaffung eines zukunftssicheren Sicherheitsumfelds, die Bekämpfung neu auftretender Bedrohungen, den Schutz der europäischen Bürger vor Terrorismus und organisierter Kriminalität und die Schaffung eines robusten europäischen Sicherheitssystems.

Um diese Ziele zu erreichen, unterstützt die Generaldirektion Migration und Inneres (GD HOME) der Europäischen Kommission zusammen mit EU-Agenturen und spezifischen EU-Fonds wie dem Fonds für die innere Sicherheit (ISF) die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung krimineller Bedrohungen durch koordinierte Maßnahmen, die auf die Zerschlagung krimineller Netzwerke und ihrer Geschäftsmodelle abzielen. Die Maßnahmen im Rahmen dieser Regelung wurden von der Europäischen Union kofinanziert, um die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung der kriminellen Netze zu unterstützen, die die größte Bedrohung für die Sicherheit der EU-Bürger und der Union insgesamt darstellen.