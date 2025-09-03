Parkplatznot: Marbella führt rote und orangene Zonen ein

In der blauen Zone kann man 2,5 Stunden parken, in der grünen Zone vier Stunden und in der roten Zone 30 Minuten.

Die Stadtverwaltungen haben uns zuerst beigebracht, was Blau ist, dann haben sie uns über Grün aufgeklärt, und in Marbella beginnen sie bereits, uns über Rot und Orange aufzuklären. In der zweitgrößten Stadt der Provinz wächst die farbliche Vielfalt der Parkzonen für Fahrzeuge. Die Erweiterung der Farbpalette hat zur Schaffung von zwei neuen eingeschränkten Parkzonen geführt, einer roten, «extrem restriktiven», die für die Nähe von öffentlichen Gebäuden (Finanzamt, Sozialversicherungsanstalt, Post, Polizeistation...) bestimmt ist, wo das Parken nicht länger als 30 Minuten und eine Stunde lang erlaubt ist; und einer anderen, orangefarbenen, die Parkflächen auf städtischen Grundstücken, öffentlichen Parkplätzen oder vorübergehend für Veranstaltungen eingerichteten Plätzen umfasst, wo Nicht-Anwohner maximal 24 Stunden lang parken dürfen.

Die neuen Entwicklungen sind Teil der Verordnung über das neue geregelte Parksystem, deren Entwurf am Dienstag vom lokalen Regierungsausschuss genehmigt wurde. Damit dieser in Kraft treten kann, muss das Plenum die Verordnung genehmigen und die Frist für die öffentliche Auslegung einhalten. Anschließend muss der Dienst vertraglich vergeben werden, so dass er nicht vor Anfang 2026 umgesetzt werden kann. «Es handelt sich um eine absolute Änderung der Parameter und der Philosophie, eine tiefgreifende Änderung des Modells mit dem Ziel, die Rotation zu fördern, Kunden in die Altstadt zu locken und das Parken für die Bewohner zu erleichtern», so der Sprecher der Stadtverwaltung, Félix Romero.

Neben den roten und orangefarbenen Zonen wird die blaue Zone Gebiete mit starker kommerzieller, touristischer oder kultureller Anziehungskraft umfassen, in denen das Parken maximal zwei Stunden und 30 Minuten erlaubt sein wird (eine halbe Stunde über dem derzeitigen Limit), während die grüne Zone an Straßen liegen wird, die den Rand von kommerziellen Einrichtungen oder Wohngebieten mit wenigen unterirdischen Parkmöglichkeiten bilden, wie z. B. Gebiete in der Nähe von Stränden oder konsolidierten Vierteln, mit einem Limit von bis zu vier Stunden für Nicht-Anwohner (eine Stunde weniger als derzeit).

Vier Bezirke und billigere Stornotickets

Außerdem werden die Zeiten, in denen diese eingeschränkte Parkzone aktiv ist, beibehalten (montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr und von 16.30 bis 20.30 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr).

Mit der Einwohnerkarte zahlen angemeldete Einwohner in ihrem Bezirk weniger und haben keine zeitlichen Beschränkungen in den Umweltzonen.

Dieser «Modellwechsel» bringt auch positive Nachrichten für die Einwohner von Marbella mit sich, was die Behandlung der als Einwohner gemeldeten Personen in der Verordnung und die Sanktionsregelung betrifft. Was den ersten dieser Aspekte betrifft, so wurde die Stadt in vier große Bezirke eingeteilt: Marbella, Nueva Andalucía-Puerto Banús, San Pedro Alcántara und Las Chapas. Innerhalb ihres Wohngebiets können die Inhaber eines Anwohnerausweises zu einem ermäßigten Preis und im Falle der Grünzone ohne zeitliche Beschränkung parken.

Die Kosten für die Annlierung von Bußgeldern werden von 25 auf 15 Euro gesenkt, und es werden Ladestationen für Elektrofahrzeuge innerhalb und außerhalb der regulierten Zonen eingerichtet.

Die Kosten für die Annulierung von Bußgeldern bis zu 24 Stunden nach dem Vergehen werden von 25 auf 15 Euro gesenkt.

Darüber hinaus wird die Stadtverwaltung Ladepunkte für Elektrofahrzeuge sowohl innerhalb als auch außerhalb der regulierten Bereiche einrichten und die Lade- und Entladebereiche kontrollieren, um eine missbräuchliche Nutzung zu verhindern.