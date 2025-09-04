San Pedro Alcántara bekommt Busbahnhof - Projekt ausgeschrieben

José Carlos García Marbella Donnerstag, 4. September 2025 Teilen

Das Regionalministerium für Entwicklung, Raumordnung und Wohnungsbau hat die Ausarbeitung des Projekts für den neuen Busbahnhof von San Pedro Alcántara für 50.714,62 Euro ausgeschrieben. Das Projekt ist das Ergebnis einer Vereinbarung, die Mitte Februar zwischen der Verkehrsministerin Rocío Díaz und der Bürgermeisterin von Marbella, Ángeles Muñoz, unterzeichnet wurde, und sieht eine Investition von 1,7 Millionen Euro vor, die aus der Kasse der andalusischen Regionalregierung stammen wird.

Die Ausschreibung für die Ausarbeitung des Projekts war das nächste Ziel, das erreicht werden sollte. Das Verkehrsministerium hat dies im Mai letzten Jahres getan, aber das Ausschreibungsverfahren wurde ausgesetzt, nachdem einem Einspruch stattgegeben wurde, und wurde erst am gestrigen Mittwoch wieder aktiviert. Da die Angebote bis zum 26. September eingereicht werden können und das Regionalministerium die Laufzeit des Vertrags auf vier Monate festgelegt hat, dürfte das Projekt Anfang 2026 fertig sein. Durch den Rückschlag werden die Fristen zwar kürzer, aber sie ermöglichen es dem von Rocío Díaz geleiteten Ministerium zumindest a priori, seine Prognosen einzuhalten, die besagen, dass die Bauarbeiten in den ersten vier Monaten des Jahres 2026 ausgeschrieben werden sollen.

Der künftige Busbahnhof befindet sich in der Avenida José Carlos Carrión Carvajal auf einem 8.000 Quadratmeter großen städtischen Grundstück mit dem Namen El Cielo de San Pedro, das an der Kreuzung der Ronda (A-397) und der Mittelmeerautobahn (A-7) liegt und die Ein- und Ausfahrt von Bussen erleichtern wird.

Er wird über sechs überdachte Haltestellenbuchten und zwei Außenparkplätze für Busse, die nicht sofort abfahren, sowie ein zentrales Gebäude von 120 Quadratmetern verfügen. Darin befinden sich ein Fahrkartenverkaufs-, Informations- und Kontrollposten, ein Raum zum Unterstellen und Warten der Fahrgäste sowie Toiletten, ein Reinigungsraum und ein Lagerraum.

Routen und Parkplätze

Es wird erwartet, dass an Werktagen täglich mehr als hundert Fahrten durchgeführt werden können, eine Zahl, die sich im Sommer noch erhöht. Derzeit gibt es provinzielle Linien, die San Pedro Alcántara mit wichtigen Einrichtungen wie dem Universitätsklinikum der Costa del Sol, mit dem Zentrum von Marbella, mit Málaga und mit anderen Orten der Provinz wie Fuengirola, Torremolinos und Ronda verbinden. Darüber hinaus gibt es auch interprovinzielle und nationale Verbindungen mit Zwischenstopps in San Pedro Alcántara, die mit Orten in Andalusien wie Cádiz, Granada, Sevilla, Algeciras oder La Línea de la Concepción verbunden sind.

Bisher wurde der Busverkehr in San Pedro Alcántara über verstreute Haltestellen in verschiedenen Straßen abgewickelt, was einen effizienten Service nicht gewährleisten konnte. Mit diesem neuen Projekt wird der neue Bahnhof alle Strecken zentralisieren und die Fahrten sowohl für Einwohner als auch für Touristen optimieren.

Darüber hinaus plant die Stadtverwaltung, das an das Gebiet angrenzende Grundstück zu einem Parkplatz mit 270 Stellplätzen auszubauen, um den Zugang zum Knotenpunkt für die Nutzer zu erleichtern.