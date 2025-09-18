San Pedro Alcántara feiert den Tag des Fahrrads mit einer Familienradtour

José Carlos García San Pedro Alcántara Donnerstag, 18. September 2025 Teilen

Am Sonntag, 21. September, findet in San Pedro Alcántara die 11. Ausgabe des Pedal Day statt, ein sportliches und familiäres Ereignis, das sich im Veranstaltungskalender der Gemeinde etabliert hat und nachhaltige Mobilität und gesunde Gewohnheiten fördert. Die Aktivität, die keinen Wettbewerbscharakter hat, beginnt auf der Plaza de la Iglesia, mit dem Start um 11 Uhr. Das Ziel befindet sich auf dem Parkplatz des Strandes La Salida. Die Anmeldung ist ab 9 Uhr auf demselben Platz möglich.

Der zuständige Stadtrat, Lisandro Vieytes, betonte, dass «dies eine der traditionellsten und mit Spannung erwarteten Veranstaltungen im Kalender von San Pedro ist, die Sport, Geselligkeit und eine Aktivität für Familien verbindet». Der Stadtrat dankte den örtlichen Radsportvereinen für ihr Engagement, «die aktiv an der Organisation und Logistik der Veranstaltung mitwirken und dazu beitragen, dass die Sicherheit gewährleistet ist». Die Strecke ist barrierefrei und verläuft über den Boulevard von San Pedro bis zum Strand La Salida, ohne starke Steigungen, was sie ideal für Menschen jeden Alters macht, einschließlich für Kinder mit Kinderfahrrädern oder Dreirädern.

Der stellvertretende Bürgermeister von San Pedro, Javier García, betonte seinerseits, dass „diese Aktivität im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche stattfindet und das Engagement der Stadtverwaltung für eine nachhaltigere und aktivere Stadt unterstreicht«. Er fügte hinzu, dass „der Tag des Pedals jedes Jahr etwa tausend Menschen, darunter viele Familien, zusammenbringt und die Ausübung von Sport in einer sicheren und festlichen Umgebung fördert«.

Der Präsident des Radsportvereins Los Jululus, Manuel García, hat sich seinerseits erfreut über die erneute Zusammenarbeit bei dieser Ausgabe gezeigt und betont, dass „es ein Tag der Begegnung, des Radfahrens, des Zusammenseins mit der Familie und der Förderung der Liebe zum Fahrrad bei den Kleinsten ist, die auch mit ihren Sportschulen teilnehmen werden«. Alle Teilnehmer erhalten als Zeichen ihres Engagements für die Umwelt ein Erinnerungs-T-Shirt, wenn sie einen Recycling-Behälter mitbringen.