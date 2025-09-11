San Pedro Rock-Festival: wieder Gratis-Konzerte unterschiedlicher Stilrichtungen des Rock

José Carlos García Marbella Donnerstag, 11. September 2025 Teilen

Die Bands Sex Museum und Los Pepes sind die Headliner des 21. San Pedro Rock Festivals am 27. September, bei dem auch die lokalen Gruppen Abxenta, Art Club Band, Mutación, B4 Midnight und Blue Solis auftreten werden. Der stellvertretende Bürgermeister von Sampedra, Javier García, betonte, dass die Veranstaltung, die kostenlos ist und ab 17 Uhr im Parque de los Tres Jardines stattfindet, «ein Referenzereignis im kulturellen und musikalischen Kalender der Gemeinde ist». Der Stadtrat erklärte, dass «es eine familiäre Atmosphäre geben wird, mit Kinderunterhaltung, einem Straßenmarkt und Theken für Essen und Trinken».

Der Generaldirektor für Kultur und Bildung, José Antonio Moreno, betonte seinerseits den Wert des Festivals «als Schaufenster für das breite Spektrum an musikalischen Talenten in der Region, die bei dieser Veranstaltung die Gelegenheit haben, ihre Arbeit zu präsentieren, die sie das ganze Jahr über leisten». Er verwies auch auf die Anwesenheit von Los Pepes, einer Londoner Gruppe, die sich aus Musikern aus verschiedenen Ländern zusammensetzt, und von Sex Museum, einer Referenz des spanischen Underground-Rock, die ihr 40-jähriges Bestehen feiern und ihr neues Album vorstellen werden.

Schließlich wies der künstlerische Leiter des Festivals, Pepe Chapman, der dem Bürgermeisteramt für sein Engagement für das Festival dankte, darauf hin, dass in diesem Jahr fünf lokale Bands ausgewählt wurden, bei denen «die Vielfalt der Stile im Vordergrund steht». Bei dieser Gelegenheit werden Blue Solid, In Between Midnight, Blues Fusion, Mutación, eine Band mit Mitgliedern aus San Pedro und Parauta, Arca, ein Klassiker der Sampedreña-Szene, und Abxenta, Veteranen des Heavy Rock in der Stadt, auftreten.