So soll der neue Rollsportpark in Marbella aussehen

Der Skatepark im Parque Arroyo de La Represa wird durch eine Strecke ersetzt, die nicht nur von Skateboardern, sondern auch von BMX-Rädern, Skates oder Rollern genutzt werden kann. Dabei handelt es sich um einen «Pumptrack», eine Art Parcours, der in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts entstand und erst 2016 nach Spanien kam. In diesem Stadtpark von Marbella, der das Viertel Santa María mit der Altstadt verbindet, wird nun eine solche Anlage entstehen, dank einer Investition von etwas mehr als 440.000 Euro durch die Stadtverwaltung, die ein Projekt ausgeschrieben hat, das nach Beginn der Arbeiten fünf Monate bis zur Fertigstellung dauern wird.

Die neue Strecke, so heißt es in dem Projekt, soll von allen Sportlern genutzt werden können, «ohne auf Kreativität und gutes Design zu verzichten», weshalb «Elemente, die den Park besonders interessant machen», aufgenommen wurden. Das Design wurde so angepasst, dass es nicht nur von Sportlern verschiedener Modalitäten (Skateboarder, BMX, Roller und Scooter), sondern auch je nach Alter und technischem Niveau genutzt werden kann. Ziel ist es, dass der Parcours «von einem erfahrenen Benutzer bis hin zu einem Anfänger, der sich weiterentwickeln und auf die nächste Stufe aufsteigen kann», genutzt werden kann.

Der Pumptrack wurde mit zwei separaten und unabhängigen Zonen konzipiert, eine für Kinder und Anfänger und eine für Fortgeschrittene

Zu diesem Zweck wurde der Pumptrack mit zwei separaten und unabhängigen Zonen konzipiert, eine für Kinder und Anfänger und die andere für Fortgeschrittene und Profis. Der erste hat ein dreieckiges Layout, das sich durch die Bäume schlängelt, mit mehreren Kurven, Gegenkurven und kleinen Dubbies, mit einer Breite zwischen 1,5 und 2 Metern und einem 57 Meter langen Seil. Der Pumptrack für Fortgeschrittene besteht aus zwei Ringen, die miteinander verbunden sind, ohne dass man von einem zum anderen gehen muss, obwohl beide auf gleicher Höhe liegen. In diesen beiden Ringen gibt es Elemente mit höherem Schwierigkeitsgrad, wie z. B. Abfolgen von Überhängen und Überhängen in Kombination mit Doppelhügeln oder geraden «Dubbies», um nur einige zu nennen.

Beleuchtung und Zugang

Der Entwurf ist außerdem im Rahmen der physikalischen Möglichkeiten des Standorts so konzipiert, dass das natürliche Licht optimal genutzt wird und mögliche Blendungen oder schattige Bereiche sowohl tagsüber als auch nachts vermieden werden. Allerdings wird es auch künstliche Lichtmasten geben.

Der Zugang zur neuen Strecke erfolgt weiterhin über den oberen Teil, aber die Treppen, die zu den Seitenwegen führen, werden durch Rampen mit einer 6-prozentigen Steigung und Handläufen auf beiden Seiten ersetzt. Neben dem Eingang wird es einen Sitzbereich mit zwei Stahlbetonbänken und Zugang zum Pumptrack geben. Die Anlage wird von einer 50 cm hohen Betonmauer umschlossen, die entsprechend dem Gefälle des Geländes abgestuft und mit 150 cm hohen vertikalen Stäben gekrönt wird, sowie mit einem Doppeltor an der Zufahrt vom Kreisverkehr.

Das Projekt wurde mit dem Ziel konzipiert, «einen qualitativ hochwertigen öffentlichen Raum zu schaffen, ohne die Umgebung zu verändern» und die Optimierung des Raums und eine «zufriedenstellende Nutzungserfahrung» anzustreben.

Die seitlichen Wege führen zu Ruhezonen mit Bänken aus Stahlbeton, und von der Ruhezone auf der Westseite gibt es einen Zugang zum Kinderbereich und zum angrenzenden Bereich. Der Brunnen wird neu positioniert, ebenso wie die Beleuchtungspunkte, die in der Mitte platziert werden, um zu verhindern, dass sie von den Ästen der 14 Bäume und sieben Palmen um sie herum verdeckt werden. Darüber hinaus wurden auf der Rennstrecke Elemente angebracht, die an mehreren Stellen über die Strecke hinausragen, um mögliche Störungen zwischen den Fahrern und den Bäumen zu vermeiden.

Kurz gesagt, die Neugestaltung des Parks Arroyo de La Represa soll dem Projekt zufolge «einen qualitativ hochwertigen öffentlichen Raum schaffen, ohne die Umgebung zu verändern». Die Verteilung, die Abmessungen und die Gestaltung der Elemente zielen auf eine «Optimierung» der Umzäunung und eine «zufriedenstellende Nutzungserfahrung für diejenigen, die sie ausüben», während gleichzeitig versucht wird, die Wartung der Elemente, die einer «sehr intensiven» Nutzung unterliegen, zu «minimieren».